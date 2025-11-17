Onsite IT-tekniker för dagligt användarstöd
2025-11-17
Vi söker en onsite IT-resurs till en samhällsviktig verksamhet i Helsingborg som använder outsourcing för delar av sin IT-leverans. Rollen innebär att du blir den som möter användarna på plats och ger daglig IT-support. Du arbetar i nära samarbete med erfarna konsulter från leverantörssidan som finns tillgängliga för stöd, vägledning och vidarehantering av ärenden.
Onboarding sker tillsammans med både leverantörens personal och verksamhetens förvaltningsledare, så du får en trygg introduktion i miljön.
Tjänsten är på 50 %, men kräver att du är på plats varje vardag. Uppdraget löper i 6 månader.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Du är den som användarna vänder sig till när något behöver lösas. Du tar emot ärenden i LIME, hanterar det du kan, och skickar vidare annat till seniora kollegor. Rollen innebär både praktiskt arbete med hårdvara och administration i systemen, men också att bidra med struktur och god service i det dagliga samarbetet.
Du kommer att:
Hantera hårdvara och beställningar.
Skapa och administrera användarkonton (AD, O365).
Konfigurera datorer, mobiler och surfplattor (Intune/Jamf).
Arbeta i ärendehanteringssystemet LIME.
Vara användarnas onsite IT-stöd, inklusive walk-ins.
Krav för rollen är:
Erfarenhet av Microsoft-miljö, inklusive AD och O365.
God kunskap om Apple-enheter och Jamf.
Förmåga att arbeta strukturerat och ta del av samt hålla dokumentation uppdaterad.
Vi tror att du är någon som:
gillar att hjälpa människor och ser IT-support som ett serviceyrke.
är nyfiken, positiv och trygg i att fråga om du behöver stöd.
arbetar strukturerat i ärendehantering men kan prioritera när något brådskar.
kan samarbeta, delta i möten och bidra med idéer för att förbättra arbetssätt.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com Jobbnummer
9607570