Online Channel Marketing Specialist
ONLINE CHANNEL MARKETING SPECIALIST - HOME SOLUTIONS
Är du datadriven, kreativ och har koll på digital marknadsföring? Då kan du vara vår nästa Online Channel Marketing Specialist!
HS Ad & LG Electronics
HS Ad grundades 1984 och är LG Groups interna reklambyrå som hanterar majoriteten av koncernens nationella och globala marknadsföringsinsatser. Med närvaro i 28 länder erbjuder HS Ad kreativa hybridlösningar inom både traditionell (ATL/BTL) och digital marknadsföring. Fokus ligger på att utveckla den digitala kommunikationen samt skapa starka kundupplevelser i både fysiska och digitala butiker.
Det nordiska kontoret, HS Ad Nordic, är beläget i Kista och delar lokaler med LG Electronics Nordic - där ett nära samarbete sker i det dagliga arbetet.
LG Electronics är en global innovationsledare som utvecklar produkter som förenklar och förbättrar människors liv. Inom affärsområdet vitvaror och luftlösningar ligger LG i framkant både tekniskt och när det gäller kundupplevelse. I Norden driver LG sin marknadsföring genom egna, betalda och återförsäljardrivna kanaler, med målet att vara förstahandsvalet för dagens digitala konsumenter.Om tjänsten
Som Online Channel Marketing Specialist får du en nyckelroll i att driva och genomföra digitala marknadsföringsinsatser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du arbetar nära både interna team inom LG Electronics Nordics och externa samarbetspartners som byråer och återförsäljare.
Ditt huvudfokus är att skapa synlighet och engagemang genom datadrivna kampanjer - från planering och publicering till analys och optimering. Rollen kräver god projektledning, samarbetsförmåga och ett skarpt öga för detaljer. Du arbetar med LG:s egna direktkanaler (LG.com), betalda medier, affiliate-nätverk och återförsäljares onlineplattformar.
Att arbeta i Excel är en naturlig del av din vardag - du analyserar data kopplat till kampanjer, produktinnehåll, SEO och kundbeteenden, och omvandlar insikter till åtgärder. Du behärskar PowerPoint på avancerad nivå och använder det dagligen för att ta fram rapporter och presentationer till såväl interna som externa intressenter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra och följa upp kampanjer tillsammans med återförsäljare, byråer och interna team
Säkerställa korrekt produktinnehåll och marknadsföringsmaterial i LG:s digitala kanaler
Analysera kampanjdata och skapa insiktsfulla rapporter för förbättring och optimering
Delta i lanseringar av nya produkter på LG.com och driva synlighet i återförsäljares kanaler
Skapa och lokalanpassa innehåll för digitala kanaler
