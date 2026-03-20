On/Off-boarding koordinator
2026-03-20
Vill du vara med och bygga upp en helt ny on-/off-boardingfunktion från grunden? Vi söker en strukturerad och problemlösningsorienterad koordinator för ett långsiktigt konsultuppdrag som säkerställer att nya konsulter får en trygg och smidig startPubliceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Du blir en del av en nyetablerad grupp som ansvarar för on-och off- boarding av konsulter på flera anläggningar. Rollen innebär nära kontakt med interna team såväl som externa leverantörer. Arbetet är varierat och operativt - från administration och dokumenthantering till problemlösning i samarbete med IT, HR och leverantörer.
Du kommer ha ett helhetsansvar för flödet: se till att alla papper, registerkontroller, drogtester och säkerhetsprövningar är korrekt utförda innan en konsult kan börja. Rollen kräver att du kan hålla koll på många parallella processer, prioritera rätt och agera proaktivt när problem uppstår.
Du erbjudsDu får möjlighet att vara med och bygga något från grunden i ett team som värdesätter samarbete, noggrannhet och driv. Uppdraget är utmanande, men också utvecklande - du lär dig hela flödet, från administration till säkerhetsklassning och leverantörskontroll.Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du är spindeln i nätet för alla administrativa processer kopplade till nya medarbetare och de som lämnar organisationen, med fokus på att skapa en smidig och professionell upplevelse.
Koordinera introduktionsprogram för nyanställda.
Hantera administration kring anställningsavtal och uppsägningar.
Säkerställa att all nödvändig utrustning och åtkomst finns på plats.
Följa upp och utvärdera processer för ständiga förbättringar.
Ge stöd till medarbetare och chefer i on/off-boardingfrågor.
Vara kontaktperson både internt och externt - trivas med att ringa runt tills du hittar svaren.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, HR eller liknande
Har minst två års erfarenhet av administrativt och koordinerande arbete
Har förmåga att strukturera och skapa system för att hålla ordning i komplexa flöden
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i HR-system
Har B- körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med on/off-boardingprocesser.
Kunskap om arbetsrättsliga regler.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad
Problemlösande
Stresstolerant
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NFH2QF". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
