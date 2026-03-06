Omvårdnadschef till Ortopedmottagning
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Solna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Solna
2026-03-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du trygg i ledarrollen med engagemang för barnsjukvård? Nu har du chansen att söka rollen som Omvårdnadschef till Ortopedmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.
Här får du göra verklig skillnad varje dag för barn och deras familjer.
För oss är ledarskap att utifrån ett medmänskligt förhållningssätt skapa förtroende, bygga relationer och utveckla en arbetsplats där alla kan växa. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjligheten att leda och utveckla en högspecialiserad barnortopedisk verksamhet i en miljö med nära koppling till forskning, utveckling och utbildning
ett delat ledarskap där du tillsammans med sektionschef inom ortopedi samarbetar kring strategi, utveckling och daglig drift av verksamheten.
Som chef hos oss får du en individuell introduktion som är anpassad efter dig och dina tidigare erfarenheter för att du ska känna dig trygg, trivas och snabbt komma in i din chef- och ledarroll. Läs mer om hur det är att jobba som chef hos oss här.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) bedriver högspecialiserad vård för svårt sjuka barn, inklusive kroniska sjukdomar och akuta tillstånd. Med ett rikssjukvårdsuppdrag inom avancerad kirurgi tar vi emot 180 000 patientbesök per år. Vår verksamhet inkluderar klinisk forskning, utveckling och utbildning där vi samarbetar internationellt. Läs mer om Astrid Lindgrens barnsjukhus här.
Vår barnortopedmottagning är en av Nordens mest specialiserade ortopedmottagningar för barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vi tar emot patienter med både akuta skador och ortopediska sjukdomar och är ett nationellt centrum för högspecialiserad vård. Hos oss handläggs några av de mest allvarliga och komplexa tillstånden, liksom kroniska och medfödda ortopediska diagnoser.
Som omvårdnadschef hos oss leder du ett team på 17 medarbetare inom yrkesrollerna sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans med sektionschef inom ortopedi arbetar du aktivt för att stärka samarbetet mellan mottagningen och slutenvården. Ni ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och kvalitet för barn och ungdomar med högspecialiserade samt långvariga behov.
Ditt uppdrag inkluderar att:
utifrån ett fokus på samarbete, trygghet och arbetsglädje leda och utveckla dina medarbetare
delta i omvårdnadsområdets ledningsgrupp
initiera, möjliggöra och driva förändrings- och förbättringsarbeten
planera och driva hållbar kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Tjänsten som omvårdnadschef är ett förstalinjeuppdrag kopplat till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Vi söker dig som
är trygg i ledarrollen, du har en tydlig och coachande ledarstil som engagerar medarbetarna att utvecklas i sina roller
är en förebild som sprider positiv energi och skapar förutsättningar för teamet att förbättra barnsjukvården
tycker om att samarbeta för att nå gemensamma mål, du visar tillit till andras kompetens samt förmåga att ta ansvar
kommunicerar tydligt och anpassat till situationen, du visar omtanke och bygger goda relationer.
Det är viktigt att du agerar utefter sjukhusets värderingar i relation till dina medarbetare och organisationen i övrigt. Läs mer om Karolinskas värderingar, mission och vision här.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar inom hälso- och sjukvård
Meriterande:
Ledarskapsutbildning
Specialistutbildad sjuksköterska
Arbetserfarenhet inom opererande verksamheter.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Kontakt
Jessica Widegren jessica.widegren@regionstockholm.se Jobbnummer
9782255