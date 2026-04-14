Omställningscoach Västernorrland/Sundsvall
HelloLilly AB / Personaltjänstemannajobb / Sundsvall
2026-04-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HelloLilly AB i Sundsvall
, Östersund
, Borlänge
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
HelloLilly är leverantör till flertalet omställningsfonder. Vi finns över stora delar av landet och har tjänster inom omställning, matchning, coaching organisationsutveckling och marknadsföring.
Vi har attraktiva karriärvägar och utvecklar hela tiden nya, spännande tjänster. Vill du göra verklig skillnad i människors liv - varje dag? Vi tror att varje enskild människa har en stor potential, det finns ett jobb eller en utbildning som passar alla, det gäller bara att hitta det! Vi får människor, företag och organisationer att utvecklas och växa - tillsammans!
Vi söker nu en Omställningscoach till vårt team med placering i Västernorrland/ Sundsvall.
Om HelloLilly Karriärväxling
Inom HelloLillys Karriärväxling skapar vi möjligheter för individer i arbetslivet genom att stötta medarbetare, arbetsgivare och fackförbund vid förändring. Vi är en partner när företaget står inför att utveckla personal, växla personal eller minska personal. Vi erbjuder tjänster inom omställning, outplacement, karriärvägledning, förändringsledning, ledarutveckling och chefsstöd.
Vi befinner oss i en spännande fas där det sker en utveckling över hela Sverige. Nu söker vi efter en omställningscoach till Västernorrland med Sundsvall som utgångspunkt. Vill du vara med på vår resa?
Vad blir dina arbetsuppgifter?
I rollen som omställningscoach arbetar du konsultativt med att coacha, stödja och vägleda personer i olika förändrings- och omställningsfrågor. Ditt uppdrag riktar sig främst mot individer, men kan också vara för organisationer, grupper samt chefer. Tjänsten innebär att coacha de deltagare som du får ta hand om till ny sysselsättning. 85% av våra deltagare går till ny sysselsättning betydligt snabbare än maxtiden i programmet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en erfaren coach och vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Du är van vid att coacha och stötta kollektivarbetare och tjänstemän. Det är en fördel om du också har erfarenhet av kompetenskartläggning och att coacha chefer.
Vi utgår från att du har:
Akademisk utbildning i minst 3 år inom beteendevetenskap/personal och arbetsliv/sociologi eller liknande.
Coachutbildning och diplomerad/certifierad enligt ICF.
Minst sju års arbetslivserfarenhet samt har arbetat som omställningscoach på heltid i sammanlagt tre år under de senaste fem åren.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Körkort och egen bil då du reser runt i länet.
Meriterande är om du har någon licens inom personlighetstester.
För att trivas i rollen är du en person som är van att självständigt planera och driva ditt arbete framåt. Som person är du förtroendegivande och har en god förmåga att inspirera, stötta och motivera din omgivning. Du stimuleras av att arbeta självständigt i en resultatorienterad organisation, vissa uppdrag kräver att du har kundkontakt och kan bygga relationer och sälja in våra tjänster till nya kunder. I rollen krävs att du har god kännedom om arbetsmarknaden och kunskap om andra funktioner i samhället såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, A-kassan, AGB och CSN. Vidare ser vi att du är en lösningsorienterad och innovativ person eftersom rollen kräver lyhördhet för deltagarens behov, förutsättningar och utmaningar.
Vad erbjuder vi?
Förutom en del- eller heltidsanställning, erbjuder vi marknadsmässig lön och möjlighet till vidareutveckling. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor så att våra medarbetare fortsätter att trivas och utvecklas hos oss. Du får möjlighet att vara med och påverka där du gör skillnad!
Om anställningen
Placeringsort: Sundsvall, arbetet gäller hela Västernorrland
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: Deltid eller heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan och information
Urvalet sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför gärna in din ansökan redan idag men senast 29 april. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Områdeschef på Karriärväxling: Liise Dahlqvist på liise.dahlqvist@hellolilly.se
Som ett led i vårt rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Du kommer att få ge ditt samtycke till detta innan bakgrundskontrollen genomförs.
OBS, notera att vi inte tar emot ansökningar via mail, vänligen sök tjänsten via annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HelloLilly AB
https://www.hellolilly.se/
852 34 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort.
Sundsvall
9854666