Omsorgsassistent till servicebostad i Mörbylånga
Mörbylånga kommun, Social omsorg / Vårdarjobb / Mörbylånga Visa alla vårdarjobb i Mörbylånga
2026-03-13
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Social omsorg i Mörbylånga
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett arbete som omsorgsassistent på Ekströmsgatan i Mörbylånga. Ekströmsgatan är en servicebostad där brukare bor i egna lägenheter, men är knutna till aktuellt LSS-boende. Arbetet innebär att du ger stöd och hjälp till personer med särskilda behov för att ge dem en god och meningsfull vardag. Arbetet planeras utifrån den enskildes behov och förmåga enligt genomförandeplan. Vi arbetar med aktiverande förhållningssätt hos varje individ och arbetar för att främja delaktighet och självbestämmande. Arbetet innebär att du är behjälplig med de grundläggande behoven; mat, hygien, kommunikation, på- och avklädning, medicin, städning, förflyttningar, aktiviteter med mera.
Arbetet innebär samarbete mellan dig och dina kollegor där du är en viktig del av den goda arbetsmiljön och stämningen på jobbet. Ständig utveckling och förbättring av arbetssätt är en del av arbetet som du förväntas bidra till. I arbetsuppgifterna ingår även att föra dokumentation i Life Care samt schemaläggning i Multi Access.
Tjänsten är förlagd med arbetspass på dag, kväll, sovande jour samt helg. I Mörbylånga kommun innefattar alla tjänster inom social omsorg att du blir introducerad och får arbeta resursturer på andra arbetsplatser. Detta minskar behovet av timvikarier och skapar en kontinuitet och trygghet för våra brukare. Det ger även möjlighet till att bibehålla den höga kompetens vi har i våra verksamheter.Kvalifikationer
Vi ser helst att du har utbildning som ger behörighet till verksamhetsområdet motsvarande Undersköterska eller Barn och fritidsprogrammet och/eller mångårig erfarenhet riktad mot målgruppen eller annat som arbetsgivaren finner lämpligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har ett gott bemötande, är kommunikativ och har goda kunskaper och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, är tydlig samt lyhörd för våra boende. Du är positiv, engagerad och tar initiativ till att utveckla verksamheten tillsammans med den enskilde, kollegor, HSL personal och chef på ett konstruktivt och jämlikt sätt. Du har datorvana och behärskar svenska i tal, och skrift utifrån lagstadgade dokumentationskrav.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur polisens belastningsregister mot HVB-hem.
B-körkort erfordras.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Social omsorg Kontakt
Enhetschef LSS
Jonas Härsing jonas.harsing@morbylanga.se 010-35 472 86 Jobbnummer
9795112