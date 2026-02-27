Omsorgsassistent till Raskens väg
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö
2026-02-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Arbetsuppgifter
Omsorgsassistent till gruppbostad - gör skillnad varje dag!
Vill du arbeta i ett meningsfullt yrke där du bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet för andra människor? Nu söker vi en engagerad och varm omsorgsassistent till vår gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Som omsorgsassistent arbetar du nära de boende i deras vardag. Du stöttar i allt från personlig omvårdnad och kommunikation till fritidsaktiviteter, hushållssysslor och social delaktighet. Arbetet utgår från varje persons behov, förmågor och önskemål, med fokus på självbestämmande och ett värdigt liv. Hos oss blir du en viktig del av ett team som sätter individen i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Är trygg, empatisk och lösningsfokuserad.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
Behärskar svenska i tal och skrift.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
