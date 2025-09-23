Områdesutvecklare till Järfällahus
2025-09-23
Brinner du för trygghet, inkludering och gemenskap? Trivs du bäst i en miljö som präglas av nära samarbeten och högt engagemang? Lockas du av tanken att får vara en del i ett bolag som skapar samhällsnytta på riktigt? Då kan du vara vår nya områdesutvecklare.
Vi söker nu en områdesutvecklare som brinner för socialt engagemang och som vill arbeta med trygghetsfrågor operativt och verksamhetsnära.
Ditt uppdrag
Vi tar nu ytterligare ett steg i att förstärka vår ställning som socialt ansvarstagande hyresvärd och söker därför en områdesutvecklare. I dag har vi två mötesplatser som fokuserar på inkludering, kunskap och gemenskap för våra hyresgäster där målet bland annat är att träffas över gränser och skapa en ökad förståelse och respekt för varandra. Tjänsten som områdesutvecklare innebär att du får ett varierat arbete där du primärt arbetar operativt men delar av din tid kommer gå åt administrativt arbete. Ditt primära fokus kommer vara att tillsammans med hyresgäster och inom samverkan bygga upp mötesplatserna och fylla dessa med aktiviteter. Det innebär att du i din roll och i ditt arbete utgår från våra mötesplatser och bemannar dem. Dina kontaktytor kommer vara breda och ingen dag är den andra lik!
Du blir en del av Järfällahus trygghetsenhet som är en stödfunktion främst till vår kärnverksamhet fastighetsförvaltning, och du rapporterar till bolagets trygghetschef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Initiera, planera, leda, utveckla och följa upp arbetet med de sociala mötesplatserna med hyresgästerna i fokus
• Vara ett stöd i vårt arbete med platsutveckling i våra områden
• Vara ett internt stöd till organisationen vid områdesträffar och trygghetsvandringar och andra interna aktiviteter som faller inom ramen för arbetet
• Ansvara för att styrdokument, processer, checklistor och rutiner upprättas och uppdateras
• Skapa samt driva en samverkan med externa aktörer såsom kommunen, näringsidkare, föreningar och olika samfund som anses vara relevanta för uppdraget
• Söka ekonomiska medel från relevanta aktörer på marknaden för att finansiera insatser kopplat till trygghet, integration, innovation och social hållbarhet
• Marknadsföra mötesplatsen via bolagets sociala plattformar
Din bakgrund
I den här tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du brinner för socialt engagemang och drivs av förändringsarbete och att utveckla boendemiljön och våra bostadsområden. Du har ett starkt engagemang och kunskap inom social hållbarhet, boendeinflytande/hyresgästinflytande och boendefrågor. Du beskriver troligtvis dig själv som en lyhörd och hjälpsam person som lyssnar och tar in idéer samt stöttar och motiverar hyresgästerna till att vara delaktiga och driva frågor som påverkar deras egen situation. Vidare tror vi att du har en god inblick i olika kulturer och kunskap om olika strukturer i samhället.
För tjänsten krävs:
• En relevant akademisk utbildning eller motsvarande utbildning. Alternativt har du utbildning/kompetens förvärvad på annat sätt som Järfällahus bedömer krävs för befattningen.
• Goda kunskaper i det svenska och engelska språket, både skriftligt och muntligt. Kan du fler språk är det meriterande
• Körkort B
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med liknande verksamhet som mötesplatserna
• Motiveras av att arbeta operativt
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i politisk styrda och kommunala verksamheter
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en tjänst i ett företag med ett närvarande ledarskap, korta beslutsvägar och ett fokus på att genomföra och färdigställa vårt stora renoveringsprojekt som omfattar halva vårt fastighetsbestånd.
På Järfällahus arbetar vi aktivt med samverkan och inkludering där alla tidigt får vara med och bidra med sin kompetens över verksamhetsgränserna och i olika projekt.
Du blir en del av en spännande organisation med trevliga, engagerade och kompetenta kollegor, där du får möjligheten att vara med och påverka utvecklingen av en ännu tryggare och mer attraktiv boendemiljö i Järfälla. Vi är ett bolag som vill skapa balans mellan arbete och fritid och erbjuder samtliga medarbetare förtroendearbetstid.
Om Järfällahus
Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsföretag, som äger och förvaltar över 5 700 lägenheter, 480 kommersiella lokaler och 4 600 fordonsplatser över hela Järfälla kommun. Hos oss arbetar 100 medarbetare.
Som kommunens bostadsbolag spelar vi en viktig roll i kommunens tillväxt. Vi ska säkra ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt för kommunens växande befolkning. Vi ska driva en långsiktig hållbarhet i kommunens utveckling och arbetar aktivt för goda boendemiljöer och en attraktiv närmiljö för de boende. Våra fastigheter ska i ökad utsträckning energieffektiviseras och vi ska verka för en grön omställning.
Vi ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det gäller socialt ansvarstagande. Det innebär bland annat att vi i samarbete med Järfälla kommun och andra aktörer arbetar med trygghetsfrågor, att motverka segregation och att tillgänglighetsanpassa lägenheter.
På Järfällahus arbetar vi utifrån starkt kundfokus och ett inkluderande och samverkande arbetssätt, där vi utgår från våra värdeord: engagerad, professionell och omtänksam. Vill du veta mer om Järfällahus och vad vi jobbar med? Besök oss på: www.jarfallahus.se
Är du vår nya medarbetare?
Tycker du att beskrivningen stämmer in på dig? Välkommen att skicka in din ansökan! Du gör det genom att klicka på Ansök. Rekrytering sker löpande så vänta inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår trygghetschef Ninos Gawrieh, ninos.gawrieh@jarfallahus.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning som föregås av en provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfällahus AB
(org.nr 556059-1835) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Trygghetschef
Ninos Gawrieh ninos.gawrieh@jarfallahus.se Jobbnummer
9523101