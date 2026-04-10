Områdeschef till Försörjningsstöd
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-04-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du leda ett av socialtjänstens mest betydelsefulla områden tillsammans med engagerade medarbetare och fortsätta utveckla stödet till Jönköpings invånare? Individ- och familjeomsorgen söker nu en strategisk och erfaren områdeschef till försörjningsstöd och integration.
Ditt nya jobb
Som områdeschef är du underställd funktionschef och ingår i Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp. Du ansvarar för strategisk planering, styrning och uppföljning av verksamheten samt har fullt budget- och personalansvar.
Uppdraget innebär att säkerställa rättssäker myndighetsutövning, god ekonomisk hushållning och hög kvalitet i verksamheten. Du leder genom dina enhetschefer och skapar tydlighet, struktur och riktning i en komplex organisation. Samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), vuxenutbildningen och externa aktörer är en viktig del av uppdraget, särskilt i arbetet med att stärka vägen till egenförsörjning.
En central del av uppdraget de kommande åren är införandet av det nationella aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, som träder i kraft 1 juli 2026. Kommunen har etablerat ett särskilt projekt för införandet av aktivitetskravet, med projektledare och projektmedarbetare från både försörjningsstödet och AMA. Som områdeschef leder du det övergripande arbetet, prioriterar insatser och säkerställer att förändringen integreras i ordinarie verksamhet på ett hållbart sätt.
Din kompetens
Du har en godkänd och avslutad högskoleexamen (kandidatexamen) om lägst 180 hp, med inriktning mot området. Du som söker har flerårig och dokumenterad chefserfarenhet från en politiskt styrd organisation, inklusive personal-, verksamhets- och budgetansvar, och du har varit chef över chefer. Det är meriterande om du har arbetat inom försörjningsstöd eller arbetsmarknadsverksamhet.
Därtill har du erfarenhet av myndighetsutövning, god kunskap om ekonomiskt bistånd samt av ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete på en övergripande nivå i en större organisation.
Du är en trygg och tydlig ledare med god analytisk förmåga. Du kombinerar strategiskt helhetsperspektiv med operativ förståelse och har förmåga att leda i förändring. Du skapar struktur, kommunicerar tydligt och bygger tillitsfulla samarbeten både internt och externt.
B-körkort är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Ett strategiskt, varierande och meningsfullt arbete med engagerade kollegor. Tillsammans lyfter vi blicken och tar tillvara kompetens och erfarenhet för att utveckla insatser med god kvalitet - som gör verklig skillnad för de medborgare verksamheten finns till för. Vi erbjuder dig som chef individuell lönesättning. Läs mer om våra förmåner här
Välkommen till oss
Individ- och familjeomsorgen är en del av socialförvaltningen och är organiserad i tre områden: barn- och ungdomsvård, vuxen samt försörjningsstöd och integration.
Område försörjningsstöd och integration omfattar ekonomiskt bistånd, integrationsboende, invandrar- och flyktingverksamhet, budget- och skuldrådgivning samt tolkförmedling. Inom området arbetar cirka 95 medarbetare fördelade på sex enheter med var sin enhetschef. Det finns även medarbetare med ansvar för utredning av felaktiga utbetalningar samt verksamhetsutveckling.
Bra att veta
Rekryteringen avser en heltidstjänst som områdeschef med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att att tillämpas. Testverktyg kommer att tillämpas.
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, bifogat examensbevis samt tjänstgöringsintyg från tidigare anställningar. All tjänstgöring ska styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuell och vilken befattning du haft. Ansökningar som saknar detta kommer inte att prioriteras.
Vi kallar löpande till intervjuer. Intervjuer sker 7:e och/eller 8:e maj, söker du tjänsten och blir kallad på intervju behöver du vara tillgänglig dessa dagar. Även fackliga intervjuer kommer att hållas i samband med arbetsgivarens intervju.
Innan eventuell anställning görs en registerkontroll där du ska kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: Fackliga Soc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING
Arbetsplats
Jönköping Jobbnummer
9846081