Områdeschef Hemtjänst
2025-10-27
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Äldreförvaltningen i Haninge arbetar för att skapa en trygg, värdig och personcentrerad äldreomsorg.
Sedan 1 maj 2025 är vi en egen förvaltning, vilket ger oss möjlighet att fokusera tydligare på vårt kärnuppdrag och skapa ett närvarande och effektivt ledarskap. Som områdeschef för hemtjänst blir du en central del i denna förändringsresa, med ansvar för att utveckla verksamheten och säkerställa hög kvalitet för våra äldre medborgare. Du får arbeta nära den nya förvaltningschefen, som värdesätter utveckling, samarbete och innovativa lösningar, och som stöttar dig i strategiskt och operativt ledarskap.
Ditt uppdrag
I rollen som områdeschef leder du hemtjänsten inom äldreomsorgen och ansvarar för budget, personal och verksamhetens resultat. Du leder och utvecklar sex enhetschefer och samarbetar nära andra områdeschefer, HR, ekonomi och IT. Du driver förändringsarbete och verksamhetsutveckling med fokus på:
Implementering och användning av digitala verksamhetssystem och välfärdsteknik för att skapa effektivare flöden och förbättrad kvalitet
Effektiva och kvalitativa flöden inom hemtjänsten
Tillgängligt, kunskapsbaserat och förebyggande arbetssätt
Uppföljning av verksamhetens mål, kvalitetsparametrar och ekonomiska ramar
Samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer
Det här söker vi hos dig
Socionomexamen och dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar, gärna inom äldreomsorg
Erfarenhet av att leda chefer och arbeta både strategiskt och operativt
God kännedom om relevant lagstiftning och regelverk
Resultatorienterad, strukturerad och trygg i ditt ledarskap
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift, med förmåga att kommunicera tydligt och transparent så att medarbetare och chefer känner trygghet och engagemang
Flexibel och lösningsfokuserad med förmåga att växla mellan strategisk och operativ nivå
Meriterande: erfarenhet av digitala verksamhetssystem, välfärdsteknik och kompetensförsörjning
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa, trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation - endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
