Områdeschef
2026-03-26
Vill du vara med och leda FM-Service framåt?
I takt med att förvaltningens uppdrag växer ökar också behovet av en mer sammanhållen och strategisk samordning av våra servicetjänster.
Vi står inför en framtid där helhetsperspektiv, effektiv resursanvändning och tydliga processer blir avgörande för att skapa en modern och hållbar serviceorganisation. Som områdeschef blir du en nyckelperson i att utveckla strukturer, stärka samverkan mellan olika serviceområden och säkerställa att våra tjänster möter verksamhetens och kundernas behov - både idag och imorgon.
FM-Service befinner sig i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, kompetensutveckling och tjänsteutveckling blir allt viktigare delar av vårt uppdrag. Som områdeschef får du en central roll där du kombinerar det operativa ledarskapet i vardagen med att driva verksamheten mot våra långsiktiga mål. Här får du möjlighet att vara med och forma framtidens service - tillsammans med engagerade medarbetare och ett starkt kollegialt stöd.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som områdeschef har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling inom ditt område. I denna tjänst har du ett verksamhetsansvar för lokalvårdstjänster. Du ingår i FM-service ledningsgrupp och till din hjälp har du stödresurser såsom teamledare, ekonomer och HR som du arbetar tillsammans med. Du får även ett eget - eller i vissa delar delat - ansvar för ett av våra tre fokusområden: kompetens, digital utveckling eller tjänsteutveckling. Rollen innebär en varierad vardag där du växlar mellan kund- och medarbetarkontakter, administrativt arbete och strategiska utvecklingsinsatser som driver verksamheten framåt.
Du spelar en central roll i att säkerställa att vi når våra mål inom kvalitet, kundnöjdhet, digitalisering och kompetensförsörjning. Samtidigt skapar du en trygg och hållbar arbetsmiljö med stabil ekonomisk styrning. För att lyckas i rollen behöver du trivas med att påverka, bidra och hitta lösningar när förutsättningarna ändras. Du leder även på distans och skapar tydlighet och trygghet för medarbetare oavsett var de befinner sig. KvalifikationerKvalifikationer
- Minst ett års erfarenhet av att vara chef
- Erfarenhet av serviceyrke
- Högskoleutbildning inom exempelvis arbetsvetenskap, ekonomi, kommunikation eller liknande utbildning. Alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- B-körkort
- Hög digital mognad
Meriterande
- Erfarenhet av lokalvård eller Lokalvårdsutbildning, t.ex. PRYL eller SRY-certifiering
- Erfarenhet av fastighetssystem eller lokalvårdssystem
- Erfarenhet av politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av köp- och sälj-organisationer
- Utbildning inom Facility Management
Vi söker dig som är en varm och närvarande ledare som ser medarbetarna, förstår deras vardag och skapar trygghet även när du leder på distans. Du har ett genuint intresse för service och möter både kunder och kollegor med professionalism, lyhördhet och respekt.
Du är drivande och resultatorienterad, med modet att stå kvar även när förändring möter motstånd. Du påverkar, inspirerar och får andra med dig genom ditt sätt att kommunicera och skapa förtroende. När förutsättningarna skiftar tänker du snabbt om, håller riktningen och hjälper andra att hitta vägen framåt.
Du trivs i samarbete, bygger relationer lätt och hittar gemensamma lösningar även när många perspektiv ska vägas ihop. Kort sagt: du är en ledare som bidrar till både arbetsglädje och utveckling.
Vi erbjuder dig
Som områdeschef hos oss får du ett omväxlande och viktigt uppdrag där du arbetar nära verksamheten samtidigt som du är med och formar vår framtid. Du får arbeta i en organisation som satsar på kompetensutveckling, erbjuder tillitsbaserat ledarskap och ger dig frihet under ansvar. Hos oss finns en stark och positiv kultur där vi hjälper varandra, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål.
Du blir en del av en verksamhet med stolta medarbetare, god kundkontakt och en utvecklingsresa där du får vara med och göra verklig skillnad både för FM-Service och för Halmstad som kommun.
Övrig information
Urvalsarbetet inleds annonstiden löpt ut. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte med facklig samverkan. Vi tar alltid referenser på slutkandidater.
Kompetensintervjuer är inplanerade vecka 18 på plats, följt av ett kandidatmöte med facklig samverkan vecka 19.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
Innan det blir aktuellt med anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret då verksamheten bedrivs i barn- och ungdomsmiljöer.
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barn och pedagoger på förskola och skola till våra äldre på äldreboenden. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
FM-service tar hand om lokaler i hela kommunen, allt från skolor och förskolor till idrottshallar och kontor. Vi städar en yta motsvarande 55 fotbollsplaner, sköter alla fastigheter och utemiljön runt dem samt gör vaktmästartjänster.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/115".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen, FM-service Kontakt
Mehzabeen Kamruddin, Verksamhetschef mehzabeen.kamruddin@halmstad.se +46702288304
9819999