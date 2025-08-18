Ombudsman
2025-08-18
Vision är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 218 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.
Vi söker en ombudsman
Vision genomgår just nu en betydande utveckling för att stärka vår position som fackförbund och ytterligare öka vår fackliga styrka. Vision är en organisation som är i ständig rörelse, och du behöver trivas med förändringsarbete som speglar samhällets utveckling och fångar upp det som är aktuellt.
Om rollen:
Vi söker en medarbetare till vår enhet för samordnad förhandling. Som ombudsman kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med bedömning och förhandling. Samtidigt är du också med och planerar, tar ansvar för och genomför verksamhet i riktning att vi når våra mål att öka vår fackliga styrka. I bedömningsarbetet behöver du snabbt och självständigt utreda hur frågor från arbetsgivare, förtroendevalda och medlemmar ska omhändertas. Vi förhandlar huvudsakligen digitalt, men även på plats då situationen så kräver. Resor i tjänsten kan alltså förekomma.
Enheten samordnar den lokala förhandlingsverksamheten och ansvarar för stöd i förhandlingsarbetet, både till kollegor och till förtroendevalda. I vår strävan att kontinuerligt förbättra vårt förhandlingsarbete lägger vi stort fokus på att utveckla och effektivisera våra processer. Vi söker därför dig som är analytisk och trivs i att arbeta i en föränderlig miljö där vi uppmuntrar förbättringsförslag och smarta arbetssätt.
Du har förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har även förmågan att leda dig själv och arbetar konsultativt och i nära samarbete med kollegor i enheten och inom övriga delar av Vision. Du är mycket bekväm med digitala verktyg och förstår värdet av att dokumentera.
Vi erbjuder en variation av möjligheter att arbeta både fysiskt och digitalt, med fokus på personlig produktivitet och effektiva samarbeten. Hos oss är hälsa, välmående och återhämtning viktigt!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att förhandla.
• Har relevant eftergymnasial utbildning t ex med inriktning mot arbetsrätt, personal- och arbetslivsfrågor eller juridik.
• Är självständig och med mycket god förmåga att samarbeta i team.
• Är flexibel och relationsskapande med ett serviceinriktat förhållningssätt.
• Tar initiativ för att driva arbetet framåt.
• Är van att arbeta i Microsoft 365 och Microsoft CRM.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med placering på Visions förbundskontor i Stockholm. Dina kollegor i enheten utgår från förbundskontoret och områdeskontor runt om i landet. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en spännande och utvecklande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan vara dig själv, med ett stort fokus på arbetsmiljö, flexibilitet och goda möjligheter till återhämtning. Du kommer att vara en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att vidareutveckla stödet till våra medlemmar och förtroendevalda.
Välkommen med din ansökan och CV. Sista ansökningsdag är 28 augusti 2025. Tillträde enligt överenskommelse.
Du ansöker genom att klicka på knappen ansök nedan. Ersättning
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Detta är ett heltidsjobb.
Vision
Enhetschef
Enhetschef
Maria Liv maria.liv@vision.se 08-789 63 92
9462082