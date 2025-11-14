Ölbartender
Vi på Man in the Moon befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och söker en passionerad ölbartender till vårt team.
Idag är vi totalt 14 anställda på företaget. Restaurangen har öppet måndag-lördag.
Man in the Moon är en trevlig gastropub med ett stort utbud av öl, samt en vällagad meny. Vi har cirka 650 olika öl från hela världen, och lägger stor vikt vid mat och öl i kombination.
Vi önskar att du som söker ska ha minst 3 års erfarenhet av yrket.
Vi söker dig med hög arbetsmoral - noggrannhet, punktlighet och tempo är viktiga ledord i vårt lag. Vidareutveckling är ett centralt begrepp i vår verksamhet, utbildningar och dyl sker kontinuerligt. Så ansöker du
