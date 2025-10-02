Office & Culture Coordinator
2025-10-02
Vill du ha en roll där du får kontoret att fungera, planera aktiviteter och stötta teamet i vardagen? Vi söker nu en Office & Culture Coordinator med driv, struktur och känsla för detaljer, och som vill växa tillsammans med oss.
OM TJÄNSTEN
Vi är ett svenskt techbolag som designar och utvecklar appar och webbtjänster som gör verklig skillnad. Hos oss jobbar utvecklare, designers och kreativa problemlösare, och vi tror på att ha kul på jobbet, samarbeta tätt och skapa smarta lösningar tillsammans.
Som Office & Culture Coordinator är du navet i vår vardag. Du ser till att kontoret fungerar, både praktiskt och socialt, och att våra medarbetare har det de behöver för att kunna fokusera på sina uppdrag. Du ligger steget före, initierar, planerar och koordinerar med god framförhållning, och löser problem innan de uppstår.
Tjänsten är 100 % på plats på vårt Stockholmskontor under kontorstid. Viss flexibilitet krävs, exempelvis vid event eller konferenser då arbetstiden ibland kan sträcka sig till tidigare morgnar eller senare kvällar. Vissa resor kan förekomma, exempelvis i samband med konferenser eller teamaktiviteter på våra andra kontor i Sverige.
Dina arbetsuppgifter
Du är en flexibel och självgående person som stöttar både ledning och medarbetare i det dagliga arbetet. Rollen innebär varierande uppgifter där du snabbt växlar mellan att koordinera, administrera och lösa praktiska utmaningar, alltid med målet att skapa struktur, underlätta samarbeten och bidra till sammanhållningen på kontoret. Du kommer bland annat att:
• Säkerställa att kontoret är välfungerande, snyggt och välkomnande
• Vara första kontaktpunkt för besökare och leverantörer
• Koordinera möten, konferenser och resor
• Hantera inköp, kvittohantering och kontakt med leverantörer
• Planera och följa upp kontorsbudget och framtida projekt
• Se till att kontorsutrustning fungerar optimalt
• Initiera och genomföra events, AW:s och interna aktiviteter
• Aktivt bidra till att stärka vår företagskultur och skapa en positiv, inkluderande stämning på kontoret
• Stötta medarbetare och ledningsgrupp med administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av service, event och/eller administration (t.ex. från hotell, restaurang, kontor eller liknande)
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har god förmåga att organisera, prioritera och ta ansvar
• Trivs med att arbeta självständigt och gillar att ta initiativ
• Är van att arbeta i digitala system och har lätt för att lära dig nya verktyg
Det är meriterande om du:
• Har relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. inom ekonomi, projektledning, event eller administration)
• Har erfarenhet av att arbeta i ett snabbväxande bolag eller startupmiljö
• Har arbetat med avtal, budget eller leverantörskontakter
Slutligen...
Vi söker dig som vill vara med och skapa något mer än bara ett välfungerande kontor, du vill bidra till en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och har roligt tillsammans. Du är en person som ser vad som behövs innan någon hinner be om det, som gillar att ta ansvar och som får energi av att hjälpa andra. Hos oss får du en bred och viktig roll där du gör skillnad varje dag - både för teamet och för våra kunder. Det här är en långsiktig roll där du har möjlighet att utvecklas och på sikt ta mer ansvar inom andra områden.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
