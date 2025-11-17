Office Management Coordinator till DHL
2025-11-17
Är du en positiv och engagerad person med god erfarenhet av service? Trivs du i en roll där du dagligen träffar många människor, i en fartfylld och dynamisk miljö? Vi söker dig som motiveras av att förmedla god service och som vill arbeta i en roll med varierade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag/vikariat på heltid som varar i 12 månader med start i slutet på februari 2026. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos DHL.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv. Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida.
Om företaget
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är "logistikbolaget för hela världen". DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. DHL ingår i koncernen Deutsche Post DHL som finns i 220 länder och har 570 000 anställda. Genom sitt globala nätverk kan DHL erbjuda sina kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning. DHL i Sverige har cirka 4000 medarbetare och 65 kontor, terminaler och stationer runt om i Sverige.
Arbetsuppgifter
I rollen som Office Management Coordinator ansvarar du för samtlig service och drift av huvudkontoret i Solna. I ansvarsområdet ingår drift och bemanning av reception, hantering och utvärdering av avtal, övergripande service och utveckling av kontorslokalerna, administration samt fakturahantering. Du tar emot besökare i receptionen på ett vänligt och professionellt sätt och ansvarar för konferensrummen så det är i ordning efter möten samt att lokalerna är i bra skick. Vidare är du kontaktperson gentemot parkeringsbolag samt för kollegor i huset som har synpunkter/önskemål och du har hand om alla större centrala inköp till huvudkontoret. Du hjälper till och organiserar events samt är kontaktperson mot extern leverantör. Arbetstiderna är förlagda under dagtid med arbetspass mellan kl 8:00-17.00. Konkreta arbetsuppgifter:
* Ansvar för samtlig service och drift av kontoret
• Välkomna besökare
• Kontaktperson internt och externt
• Avtalshantering
• Ansvar för större centrala inköp
• Personalansvar och schemaläggning
• Organisera events
• Ansvarar för beställning och iordningställande av mat och dryck inför större möten och konferenser
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasial utbildning
• Minst ett års erfarenhet av en roll inom service gärna som receptionist
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
• God datavana och kunskaper i Officepaketet
• Meriterande med erfarenhet av att jobba med event
Vidare ser vi att du har en positiv och flexibel inställning och alltid agerar professionellt samt att du trivs i en händelserik miljö där du arbetar lösningsorienterat och proaktivt. Du är social och gillar att ge god service till såväl besökare som kollegor och gör alltid ditt bästa för att nå goda resultat. Din vardag kommer att variera och innehålla olika arbetsuppgifter vilket gör att du har ett prestigelöst förhållningssätt där du kan arbeta med arbetsuppgifter som spänner från högt till lågt. Du ser vad som behöver göras och strukturerar och organiserar detta så inga detaljer glöms bort. Vidare har du lätt för att ta egna initiativ samt har en förmåga att ligga ett steg före.
Övrig information
Start: Slutet på februari 2026 Plats: Solna, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
