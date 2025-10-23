Office Coordinator i Uppsala
Är du en driven och organiserad Office Coordinator som trivs i en dynamisk miljö? Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med ett kompetent team i en inspirerande och global arbetsmiljö. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi söker nu en driven och organiserad person till en roll som Office Coordinator till vårt innovativa kundföretag i Uppsala. I denna dynamiska roll kommer du att ha en nyckelposition och arbeta nära alla delar av organisationen. Du kommer att arbeta i en inspirerande och föränderlig miljö med fokus på att stärka företagskulturen och bidra till framgångsrika initiativ.
Detta är ett konsultuppdrag där du anställs som konsult av Jurek Talents. Som konsult hos oss på Jurek är du anställd hos oss och uthyrd till en eller flera av våra olika kunder. Förutom en mängd förmåner som friskvårdsbidrag, försäkringar, kollektivavtal och karriärmöjligheter, erbjuds du möjligheten att utöka dina erfarenheter och kompetenser samtidigt som du bidrar med dina värdefulla kunskaper.
I denna roll kommer du att ansvara för den dagliga kontorsdriften, inklusive administration samt samordning av extern IT-support. Du stödjer introduktionen av nyanställda. Vidare driver du initiativ för att stärka företagskulturen och medarbetarnas engagemang. Du kommer även vara Executive Assistant till VD och bistå i administrativa uppgifter samt samarbeta kring internkommunikation och HR-projekt.
Dina arbetsuppgifter kommer därav bl.a. innefatta:
• Administration av kontorskontrakt, leverantörer, kontorsmateriel och möteshantering.
• Planering och bokning av resor samt hantering av tjänstebilar.
• Samordning av extern IT-support för att säkerställa smidig drift.
• Stödja introduktionen av nyanställda och säkerställa en välkomnande och effektiv start.
• Driva initiativ för att stärka företagskulturen och medarbetarnas engagemang, exempelvis genom friskvårdsinitiativ, företagsevent och konferenser.
• Vara Executive Assistant till VD och bistå i diverse administrativa uppgifter.
• Samarbeta kring internkommunikation och delta i HR-projekt, såsom utveckling av interna policyer och riktlinjer.
Om dig
För att lyckas i rollen har du med fördel erfarenhet av en liknande roll och minst 2-3 års erfarenhet av administration och kontorskoordinering, samt en stark förmåga att organisera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du behärskar Microsoft Office och talar samt skriver både svenska och engelska. Du har ett "people-first"-tänk och är duktig på att bygga relationer och främja inkludering inom teamet. Du är en skicklig kommunikatör och trivs med att arbeta proaktivt i en föränderlig miljö. Med ditt intresse och förmåga att se människor bidrar du till ett engagerat och energifyllt team.
Du erbjuds
Tjänstens omfattning är 100% med start omgående. Uppdraget pågår i 3-6 månader med eventuell möjlighet till anställning hos kundföretaget för rätt person. Arbetstiderna är förlagda vardagar dagtid med viss möjlighet till flex och hybridarbete efter överenskommelse med närmsta chef.
Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten är kontakta gärna ansvarig konsultchef Hanna Darberg på hanna.darberg@jurek.se
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom en mängd områden, från studenter till erfarna akademiker, med specialistkompetens. Våra uppdrag spänner över områdena juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfect match för våra konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
Nyfiken på att veta mer om hur det är att konsulta via oss? Spana in vad våra konsulter säger här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
