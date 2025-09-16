Ödeshögs kommun söker vikarier till förskolorna
2025-09-16
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror, vår sjukfrånvaro ligger under rikssnittet och är lägst i länet. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Om din arbetsplats, förskolan:
Ödeshögs kommun har fem förskolor i kommunal regi; Röks förskola i Rök, Ellen Keys förskola i Hästholmen, Solgårdens förskola, Skeppets förskola och Regnbågens förskola inne i Ödeshögs tätort.
Inom Ödeshögs förskolor arbetar vi med fokus på språk. Vi använder oss av språkutvecklande aktiviteter såsom till exempel Före Bornholmsmodellen, högläsning, boksamtal,TAKK och bildstöd. Vi delar in barnen i mindre grupper, större delen av dagen, för att alla barn ska känna sig sedda och hörda.
Denna undervisnings förbättring förväntas öka barnens grund för deras framtida skolgång.
Vi behöver nu stärka upp organisationen med tillgängliga och drivna timvikarier.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Arbetet som timvikarie i F-5 eller fritidshem kan innebära att du vid behov ersätter den undervisande läraren, att du är behjälplig till den ordinarie läraren i klassrummet eller att du vid behov stöttar en enskild elev under dennes dag i skolan eller på fritidshemmet.
Som timvikarie har du ett viktig uppgift att se till elevens bästa i de uppgifter du utför.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller annan erfarenhet av arbete med barn. Du får gärna ha några års erfarenhet av att arbeta med barn. Du är en lagspelare men tycker samtidigt om att ta initiativ.
Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att anpassa dig efter rådande omständigheter.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2025-09-30. Till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis från gymnasiet som styrker dina meriter i CV. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Uppvisande av giltigt belastningsregister krävs innan anställning!
Har du skyddad identitet, ber vi dig att ringa till rekryterande chef för att säkerställa en god hantering av din ansökan!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
Rektorsområde 1 Kontakt
Tillförordnad rektor Anneli Borell
Anneli Borell anneli.borell@utb.odeshog.se 0144-35007 Jobbnummer
