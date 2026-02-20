Ödeshögs kommun söker vikarier till förskolorna
Ödeshögs Kommun / Barnskötarjobb / Ödeshög Visa alla barnskötarjobb i Ödeshög
2026-02-20
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ödeshögs Kommun i Ödeshög
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Ödeshögs kommun har fyra förskolor i kommunal regi; Röks förskola i Rök, Ellen Keys förskola i Hästholmen, Regnbågens förskola och Skeppets förskola inne i Ödeshögs tätort.
Inom Ödeshögs förskolor arbetar vi med ett utvecklingsarbete kring språk med fokus på språkutvecklande aktiviteter såsom tex Före Bornholmsmodellen, högläsning, boksamtal,TAKK, bildstöd och arbete i mindre grupper.
Tillsammans arbetar vi för undervisningsförbättring som förväntas öka barnens grund för deras framtida skolgång.
Vi behöver nu stärka upp organisationen med tillgängliga och drivna timvikarier.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vad vi förväntar oss
Som timvikarie har du ett viktig uppgift att se till barnets bästa i de uppgifter du utför.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller annan erfarenhet av arbete med barn. Du får gärna ha några års erfarenhet av att arbeta med barn.
Du är en lagspelare men tycker samtidigt om att ta initiativ.
Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att anpassa dig efter rådande
omständigheter.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort samt tillgång till bil är ett krav.
ÖVRIGT
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-03-06. Till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis från gymnasiet som styrker dina meriter i CV. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Uppvisande av giltigt belastningsregister krävs innan anställning!
Har du skyddad identitet, ber vi dig att ringa till rekryterande chef för att säkerställa en god hantering av din ansökan!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307615". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
(org.nr 212000-0373) Arbetsplats
Rektorsområde 1 Kontakt
Rektor
Helena Buller Häretun helena.buller-haretun@odeshog.se 0144-350 82 Jobbnummer
9755468