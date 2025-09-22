Obsolescence Engineer
2025-09-22
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? I rollen som Obsolescence Engineer hos vår kund bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen.
Att jobba som Obsolescence Engineer
I huvudsak kommer du att arbeta med kundens leveransprojekt med spännande teknik i avancerade system. Du kommer att ha kontakter med både interna och externa parter samt delta i olika nätverk och forum.
Som Obsolescence Engineer kommer du att bland annat ansvara för rapportering mot interna kundprojekt och våra kunder. Du kommer samarbeta med många av de olika sektionerna som ingår i designavdelning men också med andra intressenter inom vår organisation. De många kontaktytorna och delaktigheten i hela produktlivscykeln gör denna tjänst både flexibel och stimulerande.
Arbetet som Obsolescence Engineer omfattar i huvudsak följande:
I samarbete med produkt- och projektledning, kunder och andra kravställare säkerställa att krav på End of Life (EoL) och Obsolescence motsvarar förväntad leverans
Skapa, planera och följa upp leveranser av EoL data i projekt
Att vara ett stöd till elektronik- och mekanikkonstruktörer
Delta i offert/kalkyl arbete
Vara delaktig och drivande i förbättringsarbete kopplat till Obsolescence Management och bidra till att vidareutveckla våra processer
Ta fram och kontinuerligt underhålla underlag för regelbunden bevakning av artiklar kopplat till Obsolescence
Sammanställa underlag för beslut vid End Of Life på ingående delar i våra produkter
Vi söker dig som:
Är civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande
Har några års erfarenhet som komponentingenjör eller systemingenjör
Har erfarenhet av produktutveckling inom elektronikområdet
Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och svenska, skriftligt och muntligt
Arbete i kravhanteringsverktyg som DOORS ser vi också som meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där det är krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på svenskt medborgarskap
Ansökan
Låter detta som en spännande möjlighet? Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor, kontakta Tech Recruiter Molly Rytter på molly.rytter@nexergroup.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Med över 2 500 medarbetare i 15 länder och mer än 35 års erfarenhet hjälper vi våra kunder att ligga steget före strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962) Arbetsplats
Nexer Tech Talent Kontakt
Molly Rytter molly.rytter@nexergroup.com Jobbnummer
9520142