Objektspecialist HR-system
Region Uppsala / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-03-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
HR-avdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
HR-systemenheten ingår i HR-avdelningen och består av 11 medarbetare. Här arbetar vi med verksamhetsnära förvaltning av Region Uppsalas HR-system. Vi är en del av offentlig verksamhet med en öppenhet och långsiktighet som innebär att det vi gör, det ska vi göra bra och med god hållbarhet.
I rollen ingår bland annat att:
• Förvalta och utveckla och kvalitetssäkra Region Upsalas HR-system
• Aktivt arbeta med optimering och effektivisering av system och arbetsflöden
• Utveckla arbetssätt och rutiner
• Anpassa systemen till gällande lagar och avtal
• Arbeta med IT- och informationssäkerhet
• Felhantera, incidenthantera och kontinuitetsplanera
• Hantera frågor, ärenden och problem, initiera och delta i felsökning från användare
Arbetet innebär att du samarbetar med många olika funktioner, både inom Region Uppsala och systemleverantörer. Systemen förvaltas enligt pm3-modellen.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Du ska ha:
• God kunskap och förståelse för HR-processer
• Kunskap och kännedom om den IT-funktionalitet som används inom HR-området
• Relevant utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt
Det är meriterande om du har:
• Kunskap i IT- och informationssäkerhet
• Arbetat i större organisationer gärna i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av systemförvaltning
• Erfarenhet av HR-systemet Heroma
Din kompetens
Du kan självständigt ta ansvar för att planera, prioritera och strukturera dina uppgifter. Vidare ska du kunna driva ditt arbete framåt utifrån beslutad planering. Du ska ha förmågan att skapa dig en förståelse för verksamhetens behov och krav på systemstödet. Dialog, gott samarbete och goda relationer med berörda verksamheter ser du som en förutsättning för att hitta den bästa vägen framåt.
Du tycker att det är roligt att dela med dig av din kunskap och kan göra det pedagogiskt och lösningsfokuserat. Du känner dig bekväm med att prata inför olika målgrupper och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Du kommer att ha möjlighet till visst arbete på distans 1-2 dagar per vecka efter genomförd introduktion.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef Ulrica Ahlinder 016-6114014
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK19/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9776170