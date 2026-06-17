Nyutbildad billackerare, lackförberedare
Skada Mjölby AB / Lackerarjobb / Mjölby Visa alla lackerarjobb i Mjölby
2026-06-17
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Vi söker en nyutbildad billackerare, lackförberedare och bilplåtslagare.
Vi erbjuder introduktion och intern utbildning samt långsiktiga utvecklings- och karriärmöjligheter.
Vårt mål är att skapa en motiverande arbetsmiljö, erbjuda en konkurrenskraftig lön och att du blir en del av vårt team på lång sikt.
Vi erbjuder boende om du pendlar eller flyttar från en annan ort.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: aron@skadamjolby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skada Mjölby AB
(org.nr 559339-6665), https://skadamjolby.se/
Bruksvägen 3 (visa karta
)
595 95 MJÖLBY Kontakt
CEO
Aron Bosnyak aron@skadamjolby.se Jobbnummer
9968346