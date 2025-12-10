Nyfiken systemutvecklare till DevSecOps-team
Myndigheten för digital förvaltning / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-12-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för digital förvaltning i Sundsvall
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du utveckla digitala lösningar som gör skillnad?
Gillar du att arbeta med flera olika tekniker och att prova på nya? Brinner du för att ta fram förvaltningsvänliga helhetslösningar? Vi på Digg utvecklar bland annat olika kommunikationslösningar, informationsutbyten och administrativa stödsystem som gör vardagen enklare, säkrare och mer effektiv för många offentliga aktörer. Tycker du detta låter intressant, då är du kanske den systemutvecklare vi söker!
Om jobbet
Vårt fokus är att bygga upp den gemensamma digitala infrastrukturen för att kunna förse både det offentliga Sverige, privata aktörer och medborgare med digitala tjänster. Exempel på tjänster som vi utvecklar och driftar finns inom säker meddelandeutväxling, elektronisk identifiering och underskrift och den gemensamma digitala ingången till EU. För att nå dit satsar vi nu starkt på att bygga vidare på vår egna IT-leveransförmåga. Idag arbetar arkitekter, systemutvecklare och UX:are med en stark teamkänsla tätt tillsammans. Vi har ett flertal DevSecOps-team som ansvarar för en eller flera tjänster. Vi har även ett plattformsteam som stödjer DevSecOps-teamen för att tillsammans ta ansvar för it-tjänsterna. Vår filosofi är att det team som hanterar nyutvecklingen av en tjänst också tar hand om tjänsten under hela livscykeln.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Backendutveckling i Java och relaterade ramverk
• Frontendutveckling i Vue, React, Angular
• Utveckling och drift i containerbaserade miljöer
• Underhåll av CI/CD-pipelines
• Testautomatisering
• Bidra i arkitektur- och designarbete
• Bidra i teambaserat arbete enligt agila principer
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
• Erfarenhet av backendutveckling i Java för REST-tjänster i minst tre år
• Erfarenhet av frontendutveckling i Vue, React, Angular eller liknande
• Erfarenhet av containerbaserade miljöer och verktygen Docker eller Podman i minst tre år
• Erfarenhet av microservicearkitektur i minst tre år
• Erfarenhet av Quarkus, Spring eller liknande i minst tre år
• Erfarenhet av Git och versionshantering
• Erfarenhet av SQL-databaser, gärna PostgreSQL
• Erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
• Erfarenhet av Linux-terminalen
• Erfarenhet av automatisering av bygg-, test- och leveransflöden i containerbaserade miljöer
• Erfarenhet av Kubernetes
• Erfarenhet av testautomatisering med Junit, Mockito, Wiremock, Rest Assured, Cypress, Microtjänst-arkitektur eller liknande
• Erfarenhet av HTML/CSS och Tailwind
• Erfarenhet av autentisering och standarder som SAML2, OIDC och OAuth 2.0
• Erfarenhet av arbete med open source
• Erfarenhet av att arbeta i DevSecOps-team
Kompetenser
• Samarbetsförmåga - Du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
• Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
• Flexibel - Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständighete och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du eer möjligheterna i förändringar.
• Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.Publiceringsdatum2025-12-10Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning eller motsvarande som bedöms som relevant.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
I budgetpropositionen för 2026 framgår att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman i syfte att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor. Budgeten beslutas av riksdagen i december. Därefter förväntas båda myndigheterna få i uppdrag att förbereda och genomföra en sammanslagning, som ska vara genomförd 1 januari 2027. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Regeringens besked: Digg och PTS går samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör. Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
• placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
• resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
• en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 1 februari 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Malin Nordin Palm på malin.nordin.palm@digg.se
. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), http://www.digg.se Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning Jobbnummer
9638110