Nyfiken på dataanalys?
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2025-11-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Har du ett öga för detaljer och ett intresse för dataanalys? För Ellevios räkning söker vi nu en tekniskt kunnig person med stort intresse för Power BI - är det kanske du? Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och spelar en avgörande roll i samhällets elektrifiering och omställning till ett fossilfritt samhälle. Företaget ansvarar för att distribuera el till över en miljon kunder - både hushåll och företag - och arbetar aktivt med att utveckla och modernisera elnäten för att möta framtidens behov.
Till driftorganisationen i Karlstad söker vi nu en person som brinner för dataanalys och med en nyfikenhet för uppbyggnaden av Power BI. Just nu pågår ett projekt för att förflytta Ellevios data till molnbaserade lösningar och vi erbjuder dig en central roll i Ellevios transformativa resa mot en moderniserad dataanalysplattform.
Vi söker dig som är en riktig problemlösare och som drivs av den tekniska utmaningen som denna flytt innebär. Utöver att vara med och stötta i uppbyggnaden av plattformen kommer du också att arbeta med att transformera rådata till insiktsfulla rapporter och modeller, och på så vis bidra till att optimera driftorganisationen genom datadrivna beslut. Du blir en del av ett lättsamt och socialt team i Karlstad, där samarbete värderas högt. Här får du goda möjligheter till personlig och professionell utveckling, samt chansen att påverka och forma framtida arbetssätt inom data och analys.
Du erbjuds
• Möjlighet att vara med på en spännande resa där datans tillgänglighet och användbarhet står i fokus
• Att växa tillsammans med ett mindre team i ett företag med stora ambitioner
• En dedikerad och engagerad konsultchef från Academic Work som följer dig under din utveckling på Ellevio
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Rollen som dataanalytiker innebär att utveckla, underhålla och anpassa data- och analyslösningar med fokus på att stödja övergången till Ellevios nya molnbaserade plattform. Du kommer att arbeta med att göra data användbar för operativt stöd och regulatorisk rapportering. Rollen innebär i stora drag att:
• Stötta uppbyggnaden av semantiska modeller och rapporter i den nya molnmiljön.
• Förvalta, uppdatera och anpassa befintliga Power BI-rapporter utifrån verksamhetens behov.
• Arbeta med datakodning och datastrukturering för att säkerställa användbarhet.
• Stödja driftorganisationen med värdefulla analyser.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom datavetenskap eller liknande utbildning
• Har goda kunskaper i Power BI, särskilt inom DAX
• Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
• Kunskap inom SQL, DBT, Phyton och Azure Databricks
• Erfarenhet av liknande arbete
• Erfarenhet från energibranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ellevio är en ledande aktör inom Sveriges elnätsinfrastruktur, engagerade i att säkra och utveckla framtidens energiförsörjning. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9589062