Nyfiken på arbete inom ventilation?

2026-04-21
Ventilationstekniker
Vi söker en junior ventilationstekniker till ett mindre specialistbolag i Bålsta. Det här är en roll för dig som gillar att jobba med händerna, vill lära dig ett riktigt hantverk och utvecklas inom ventilation.
Du behöver inte ha jobbat med ventilation tidigare. Kommer du från plåt, bygg, fordon eller annan praktisk teknik och kan skruva, är grundnyfiken och vill framåt, så har du en bra start. Vi matchar uppdragen efter din nivå och bygger på med mer avancerade moment i takt med att du växer in i rollen.
Det här får du
Konkurrenskraftig lön
En erfaren seniorkollega som du jobbar nära och lär av
Variation: service, filterbyten, enklare felsökning och åtgärder i befintliga anläggningar
Prestigelös kultur och snabba beslut
Utgång från Bålsta, med kunder i närområdet
Om rollen
Du jobbar främst med:
Service av ventilationsaggregat (FTX, tilluft, frånluft) oavsett fabrikat
Filterbyten, rengöring, enklare justeringar
Enklare felsökning under handledning av seniorkollega
Dokumentation och kunddialog på plats
I takt med att du växer kan du gå vidare mot injustering, driftsättning och OVK. Det här är en roll för dig som vill bygga upp en bred kompetens inom ventilation över tid.
Vi söker dig som
Har bakgrund från plåt, bygg, fordon, VVS, fastighet, ventilation eller annan praktisk teknik
Kan skruva och är van vid att jobba med händerna
Vill arbeta, ta ansvar och utvecklas
Har B-körkort
Är noggrann och gillar att vara ute hos kund
Pratar och skriver svenska obehindrat
Vi lägger större vikt vid inställning och personliga egenskaper än vid formell ventilationsutbildning. Har du jobbat praktiskt i några år och vill in i branschen är det precis rätt läge.
Meriterande
Erfarenhet från ventilation, fastighetsservice eller byggbranschen
Kunskap om FTX-system eller plåtslageri (ventilationskanaler)
Gymnasieexamen med teknisk inriktning (VVS, energi, el, fastighet, fordon, bygg)

Publiceringsdatum: 2026-04-21
Urval sker löpande. Vänta inte med att höra av dig.
Vi ansvarar för rekryteringen på uppdrag av arbetsgivaren. Du har en fast kontaktperson hos oss och får löpande återkoppling genom hela processen. När det blir aktuellt får du självklart veta vilket bolag det gäller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7608551-1958421". Omfattning: Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Shark Bemanning AB
https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16
)
745 31 ENKÖPING
Jobbnummer
9867153