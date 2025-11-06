Nyexad? Bygg nästa generations flygkontrollsystem. Systemingenjör
2025-11-06
Nu söker vi nyexaminerade och drivna Systemingenjörer inom hårdvara till Advanced Programs inom Saab Aeronautics i Linköping. Här får du en unik möjlighet att arbeta med styrsystem till nästa generations stridsflyg, från koncept och modellering till prototyper och verifiering. Detta är en roll för dig som vill vara med tidigt och påverka morgondagens flygteknik.Om rollenSom Systemingenjör hos Advanced Programs arbetar du med hårdvarukomponenter och delsystem som är avgörande för flygplanets styrning, exempelvis sensorer, aktuatorer och servon. Du blir en del av ett teknikområde där systemteknik, hårdvara, modellering och test samspelar. Du får jobba nära tekniken, nära leverantörer och i ett team som bygger nytt och blickar framåt.Du kommer att:*Ta ansvar för hårdvaruenheter i flygplanets styrsystem*Utföra system- och komponentanalyser*Söka och utvärdera tekniklösningar på världsmarknaden*Stötta inköp med tekniska krav och val av leverantör*Arbeta med modellering, test och verifieringVarje apparat blir ett tekniskt projekt med höga krav, stort ansvar och många kontaktytor. Du arbetar i hela kedjan: specificera, välja, testa och leverera.Om Saab & Advanced ProgramsSaab Aeronautics utvecklar och producerar avancerade flygsystem i världsklass. Här driver man teknik framåt inom militär och civil luftfart.Du blir del av BU Advanced Programs - en ny affärsenhet som arbetar med framtida stridsflyg. Miljön präglas av innovation, samarbete och möjligheten att göra verklig skillnad. Här byggs långsiktiga karriärer, med kontinuerligt lärande och stor frihet att växa i takt med tekniken.Vi söker dig som har:*Ingenjörsutbildning inom t.ex. maskin, farkost, flyg/rymd, teknisk fysik, elektroteknik, elkraft eller liknande*B körkort*God svenska och engelska i tal & skrift*Nyligen tagit examen eller i början av din karriär. Du gillar att ta initiativ, vågar ifrågasätta och vara öppen för att lära sig nytt för att tillsammans lösa komplexa problem.Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.Meriterande*Flygintresse eller flygcertifikat*Relevant arbetslivserfarenhet*Kurser inom maskinteknik*Erfarenhet av att leda studentprojekt (tex. Formula Student)RekryteringsprocessLåter tjänsten intressant?För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Om Framtiden ABSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.VillkorStart: Enligt överenskommelseArbetstider: Kontorstider 7-16 med flextidOrt: Linköping, Tannefors (arbete på plats)Omfattning: Heltid, tillsvidare
