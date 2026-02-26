Ny gruppchef söker erfarna undersköterskor
2026-02-26
Hej!
Jag är ny gruppchef på Mejerigatan och söker nu efter engagerade undersköterskor med erfarenhet av demens till mitt team.
Mejerigatan är ett äldreboende med egen trädgård centralt beläget i Vellinge. I trädgården har vi vår egen "Badhytt" där vi har glasskiosk, korvmoj, vinbar och julbod. Mejerigatan är ett modernt och trivsamt boende med ljusa lägenheter och rymligt badrum. I de trevliga gemensamma ytorna bjuds det in till social samvaro. Med Sport och Spa som inriktning har detta livsstilsboende fokus på välmående i både kropp och sinne.
Attendo Mejerigatan är både demensboende och somatiskt äldreboende med totalt 54 lägenheter fördelat på tre våningsplan med nio lägenheter i varje enhet. Jag söker nu personal till mitt demensplan vilket består av två avdelningar.
Mejerigatan arbetar utifrån Attendos demenskoncept vilket innefattar BPSD, ASCOT och närståendeombud. Vi är dessutom stjärnmärkta inom demens.
Om rollen
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Kontaktmannaskap
Arbete i team med BPSD
Förbereda, laga och servera måltider, viss städning, tvätt av kundernas textilier.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehabpersonal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
God datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete inom demens
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 31 maj men urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: tills vidare
6 månaders provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 75-80% med möjlighet att arbeta upp till 100%
Arbetstid: Dagtid, kvällar och varannan helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef: Fatemeh Taheri Khomami fatemeh.taherikhomami@attendo.se
