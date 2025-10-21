Nu söker vi en Social Media Content Creator!
2025-10-21
Är du en kommersiell och kreativ själ som har ett stort intresse för sociala medier och ett öga för vad som fångar uppmärksamhet? Vill du vara den som utvecklar Julas digitala närvaro och ser dina idéer bli verklighet på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och fler plattformar? Då kan rollen som Social Media Content Creator vara din nästa utmaning! Hos Jula får du ansvaret för att skapa och publicera relevant innehåll - bild, film och text - och utveckla våra sociala mediekanaler. Du skapar en central contentplan, hittar nya sätt att kommunicera som ökar både synlighet och försäljning, samt följer upp och analyserar aktiviteter för att nå viktiga KPI:er som engagemang, räckvidd och nya följare. Du tar fram riktlinjer för Julas sociala medier, samarbetar med våra lokala marknadsteam och håller alltid ett öga på omvärldstrender och konkurrenter. I den här rollen blir du hjärtat i Julas digitala kommunikation - en kreativ kraft som gör att vårt varumärke syns, engagerar och växer.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som brinner för sociala medier och har erfarenhet av att skapa och driva lyckade satsningar online. Erfarenhet från retail är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har en känsla för vad som engagerar och skapar resultat. Du har relevant utbildning inom media, kommunikation eller marknadsföring, eller motsvarande erfarenhet, och du känner till de verktyg som behövs för att optimera sociala medieaktiviteter. Du är van vid att följa upp, mäta och analysera resultat och använder insikterna för att förbättra och utveckla innehållet. Som person har du ett naturligt kommersiellt förhållningssätt, är en skicklig kommunikatör och behärskar Officeprogrammen. Du behärskar verktyg för sociala medier och/eller enklare redigeringsprogram som Canva eller liknande. Har ett genuint intresse för sociala medier och hänger med i trender. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vem är du?
Du är en kreativ och idérik person som älskar att omsätta idéer till handling. Driv och självständighet är din naturliga inställning, samtidigt som du trivs med att samarbeta prestigelöst med andra för att nå gemensamma mål. Du har ett starkt resultatfokus och en utvecklad affärsförståelse - du vågar testa nya vägar för att nå kunden på smarta och engagerande sätt. Med en naturlig struktur och förmåga att hantera flera parallella projekt håller du alltid hög kvalitet i ditt arbete. Du är flexibel, nyfiken och serviceinriktad, samtidigt som du känner dig trygg i att ta egna initiativ och driva dina idéer framåt. Kort sagt: du gillar att göra affärer, trivs med många bollar i luften och hittar alltid kreativa lösningar som stärker Julas varumärke.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidare anställning, med inledande provanställning på 6 månader. Placeringsort på vårt huvudkontor i Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen. Sista ansökningsdag för tjänsten är 9 november. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så tveka inte på att söka redan idag!
Frågor?
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Henrik Feltendahl, Henrik.Feltendahl@jula.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
