Nu söker vi en controller!

2025-10-24


På uppdrag av kund söker vi nu en erfaren controller för ett tidsbegränsat uppdrag under perioden 1 november 2025 - 28 februari 2026.
I rollen kommer du främst att arbeta som controller mot flera av kontorets avdelningar. Arbetet omfattar att bearbeta data, analysera och kommunicera verksamheternas utfall, resultat och måluppfyllelse i samband med månadsrapportering. Du kommer även att vara delaktig i den legala rapporteringen till regionstyrelsen samt klimat- och regionutvecklingsnämnden.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Kvalifikationer
Relevant akademisk examen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst tre års arbetslivserfarenhet inom ekonomi eller controlling
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel

Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i Raindance och Cognos Controller
Erfarenhet av BI-systemet Tableau


Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har god analytisk förmåga och ett gott omdöme
Värdesätter och bidrar till goda relationer i ditt arbete
Trivs med att arbeta självständigt men också samarbeta med andra i en komplex organisation

Start: 1 november 2025 Omfattning: Heltid Uppdragets längd: t.o.m. 28 februari 2026
Vill du bidra med din kompetens i en spännande och utvecklande miljö?
Skicka in din ansökan snarast - urval och intervjuer sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Caroline Wiklund
caroline.wiklund@arenapersonal.com
0795850484

Jobbnummer
9574258

