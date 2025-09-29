Norsktalande? SEB Kort söker dig!
SEB Kort söker nu en ny kollega till det norska kundserviceteam. Här får du hjälpa SEB:s norska kunder och utvecklas i en trygg och inspirerande arbetsmiljö på huvudkontoret i Arenastaden, Solna, med både konst på väggarna och barista som fixar ditt kaffe.
OM SEB
Since our start 160 years ago, SEB has been guided by a strong belief that entrepreneurial thinkers combined with innovative companies are needed to create a better world. We are here to enable them to achieve their ambitions and succeed in both good and difficult times. We are the business engine of the bank, providing the financial expertise our organizational and private customers rely on. We do so with focus on our customers' needs, commitment to quality and trust, and an entrepreneurial mindset to continually improve our services. Read more: https://sebgroup.com/
OM TJÄNSTEN
SEB Kort är verksamt i hela Norden och samarbetar med varumärken som SEB, Eurocard, Strawberry och flera co-brand partners. De erbjuder tjänster till både privat- och företagskunder och hanterar över en miljon kundinteraktioner per år via telefon, mejl och sociala medier.
Som kundservicemedarbetare blir du en del av teamet som levererar service i toppklass till SEB Korts norska kunder.
Din främsta uppgift är att ge support via mejl och telefon, där du besvarar frågor om fakturor, transaktioner, reklamationer, krediter och räntor samt vägleder kunder i SEB:s digitala tjänster, alltid med fokus på hög kvalitet och bästa möjliga kundupplevelse.
VEM ÄR DU
För att lyckas i rollen behöver du ett starkt serviceengagemang, drivkraft att nå resultat och ett professionellt bemötande. Du trivs med att samarbeta och har mycket kontakt med både kunder och kollegor. Eftersom SEB verkar i en föränderlig bransch med många produkter ser vi gärna att du är nyfiken, lär dig snabbt och driver din egen utveckling. Vidare ser vi gärna att du har:
Fullständig gymnasial utbildning eller motsvarande
Talar och skriva obehindrat på norska, svenska och engelska.
Godkänd bakgrundskontroll
PRAKTISK INFORMATION Startdatum: Enligt överenskommelse Uppdragsgivare: SEB Kort Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Stjärntorget 4, Solna Arbetstider: Kontorstider Kontakt vid frågor: rekrytering@workz.se
VI ERBJUDER DIG
Workz är specialister på kundservice och erbjuder inte bara omfattande utbildning utan också löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Efter avslutad utbildning blir du dessutom certifierad inom kundservice.
Utöver detta får du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en dedikerad operativ chef som stöttar dig i din utveckling och alltid finns tillgänglig för att hjälpa dig som konsult.
Vi är stolta över att erbjuda våra konsulter en trygg arbetsmiljö och möjligheter att växa, både personligt och professionellt!
ANSÖKAN
Vi värdesätter vad du kan och din vilja att utvecklas, snarare än att bara titta på CV:n. Första steget i vår rekryteringsprocess är därför ett matchningstest som skickas till din e-post direkt efter ansökan. För att gå vidare behöver du slutföra testet, det tar max 15 minuter att genomföra. Lycka till och vi ser fram emot din ansökan!
