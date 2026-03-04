Norsktalande Customer Support Agent till Aspia
Det här är ett uppdrag för dig som är norsktalande och som vill arbeta i en teknisk support. I rollen som Customer Support Agent kommer du att ge stöd till kundanvändare och interna medarbetare som arbetar i Aspias affärssystem och dess integrerade undersystem. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Academic Work söker, för Aspias räkning, dig som vill arbeta i en teknisk support på ett växande bolag inom redovisning, lön och skatt. Bolaget arbetar i ett egenutvecklat affärssystem som kunder och interna medarbetare använder. Rollen innefattar hantering av inkommande ärenden via telefon och mejl, med fokus på handläggning, felsökning och navigering vid användarproblem.
Vi söker dig som kan börja omgående där uppdraget initialt sträcker sig sex månader med goda chanser till såväl förlängning som överrekrytering. Du kommer att utgå från Aspias kontor på St: Eriksplan där möjlighet ges att arbeta hemifrån två dagar i veckan.
Du erbjuds
Ett uppdrag hos ett branschledande bolag inom redovisning
Ett sammansvetsat team med en välkomnande och inkluderande kultur samt en engagerad Team Leader
Kompetensutveckling av ärendehantering inom kundtjänst med inriktning IT och ekonomi
En engagerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig i din fortsatta karriärDina arbetsuppgifter
I rollen som Customer Support Agent kommer du att hantera ärenden för Aspias kunder i Norge vilket inkluderar följande uppgifter:
Hantering av ärenden via mejl och telefon
First point of contact för kundanvändare och interna medarbetare vid felsökning av tekniska problem i Aspias affärssystem och dess integrerade undersystem
Upprätthålla ett samarbete med Second Line och övriga tvärfunktionella team
Bidra till utveckling av processer och rutiner
Vi söker dig som
Har flytande kunskaper i norska i tal och skrift
Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har tidigare erfarenhet av kundsupport
Har god system- och datorvana
Det är meriterande om du har
Utbildning inom ekonomi och/eller bakgrund/intresse inom IT
Tidigare erfarenhet inom redovisnings- och/eller affärssystem
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din potential i rollen. Därför ser vi att du besitter nedan personliga egenskaper:
Serviceinriktad
Lösnings- och kvalitetsinriktad
Kommunikativ
Ansvarstagande och driven
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
