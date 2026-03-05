Nordic Logistics Manager till Continental, Göteborg
Continental utvecklar banbrytande tekniker och tjänster för hållbar och uppkopplad mobilitet för människor och deras gods. Teknikföretaget, som grundades 1871, erbjuder säkra, effektiva, intelligenta och prisvärda lösningar för fordon, maskiner, trafik och transport. Continentals däckdivision sysselsätter mer än 57 000 personer världen över och har 20 produktionsanläggningar och 16 utvecklingsanläggningar. I Sverige ansvarar Continental Däck Sverige AB för marknadsföring och försäljning inom affärsområdena personbilsdäck, last- och bussdäck samt industri- och entreprenaddäck. Genom ett fokus på säkerhet i sina produkter ger Continental sitt bidrag till den svenska nollvisionen som är bilden av en framtid med noll olyckor i trafiken. Continental Däck Sverige AB ingår tillsammans med sina nordiska kollegor i Continental subregion Nordics.
Om rollen
Är du en driven ledare med passion för logistik, supply chain och förändringsarbete? Vill du spela en nyckelroll i ett globalt företag som formar framtidens mobilitet? Nu söker vi en Nordic Logistics Manager till Continental i Göteborg, en strategisk och operativ roll för dig som vill utveckla och optimera logistikflöden i hela Norden.
Som Nordic Logistics Manager har du ett övergripande ansvar för att övervaka och utveckla hela försörjningskedjan, inklusive lager- och distributionsaktiviteter för Continentals däckverksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du arbetar nära Head of Nordic Logistics och säkerställer hög leveransprecision, kostnadseffektivitet samt efterlevnad av interna regelverk och lagkrav.
Rollen innebär många kontaktytor, du kommer samarbeta med lokala platschefer, transportörer och centrala kollegor i Tyskland och övriga Europa för att driva synergier, effektivisering och kontinuerliga förbättringar.
Du har inget formellt personalansvar, men ett tydligt ledarskap. Genom ditt sätt att engagera, coacha och skapa förtroende får du människor att vilja följa med på resan. Du driver förändring från insikt till genomförd förbättring och är motorn som får idéer att bli verklighet.
Rollen är placerad i Göteborg alternativt Borås med omnejd. Det är viktigt att du kan resa inom Norden några gånger i månaden.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Driva och koordinera initiativ för kontinuerlig förbättring inom lagerhållning, distribution och supply chain i hela Norden
Ansvara för upphandling, kontraktshantering och löpande uppföljning av transportörer och logistikpartners
Säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer, lagkrav och en säker arbetsmiljö (EHS) vid de nordiska enheterna
Leda och delta i regionala projekt samt samverka med centrala logistik- och inköpsteam i Europa
Övervaka och rapportera operativ prestanda genom KPI-analys samt föreslå datadrivna förbättringsåtgärder
Vara en stöttande och coachande partner till lokala platschefer i Sverige, Norge, Danmark och Finland
Vem du är
Vi söker dig som är en trygg, inkluderande och prestigelös ledare med förmåga att bygga förtroende på alla nivåer i organisationen. Du kombinerar ett analytiskt arbetssätt med ett starkt affärsdriv och trivs i en roll där du får omsätta data till konkreta förbättringar.
Du har:
Akademisk utbildning inom logistik, ekonomi, teknik eller motsvarande eftergymnasial utbildning
Flera års erfarenhet från ledande roller inom supply chain, lager eller distribution
Erfarenhet av förändringsarbete och processutveckling
God vana av att arbeta i Excel och affärssystem, gärna SAP men inget krav
Erfarenhet av arbetsmiljöfrågor (EHS) är meriterande
Flytande kunskaper i svenska och engelska
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten (ca två gånger per månad)
Som person är du självständig, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett kommersiellt perspektiv och förstår hur logistik och transportutveckling bidrar till ökad lönsamhet och kundnöjdhet. Du trivs i en internationell matrisorganisation och samarbetar naturligt över funktioner och landsgränser.
Vad vi erbjuder dig
Hos Continental blir du en del av en global organisation som präglas av värderingarna: Tillit, Passion För Att Vinna, För Varandra och Frihet Att Agera.
Vi erbjuder dig:
En strategisk roll med stort mandat att påverka den nordiska logistikverksamheten
Möjlighet att driva utveckling inom supply chain och transportoptimering
En tekniskt mogen miljö med moderna och automatiserade processer
Långsiktiga utvecklings- och karriärmöjligheter i en internationell koncern
Moderna lokaler i Göteborg/Mölndal och en kultur som uppmuntrar initiativ, ansvar och framåtlutat tänkande
Semester 30 dagar, Kollektivavtal
Möjlighet till förmånsbil
