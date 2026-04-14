NOC-operatör/tekniker till Q-Free
2026-04-14
Vill du arbeta med övervakning och drift av komplex infrastruktur i en global och tekniskt avancerad miljö? Vi söker nu en NOC-tekniker/operatör till vår kund, ett internationellt bolag inom trafikteknologi, för dig som har ett starkt intresse för Linux, nätverk och problemlösning.
Om rollen
Som NOC-tekniker/operatör hos vår kund blir du en del av ett globalt team som ansvarar för övervakning, drift och underhåll av affärskritiska system inom trafikteknologi. Du arbetar i en verksamhet som pågår dygnet runt, där hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet är avgörande.
Du kommer att arbeta med realtidsövervakning av system, nätverk och tjänster samt snabbt identifiera, analysera och lösa incidenter. Rollen innefattar även systemadministration i Linuxmiljö och nära samarbete med både interna team och internationella kunder.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med ambition att på sikt övergå i anställning hos kund.
I rollen kommer du att:
Övervaka och säkerställa driften av nätverk, servrar och tjänster i realtid samt hantera incidenter och prestandaproblem
Felsöka, åtgärda och vid behov eskalera tekniska problem enligt etablerade processer
Arbeta löpande i Linuxmiljö med systemadministration, logganalys och grundläggande konfiguration
Hantera ärenden i ärendehanteringssystem samt dokumentera incidenter och bidra till förbättrade arbetssätt
Samarbeta med interna team och internationella kunder samt bidra till utveckling och automatisering av arbetssätt
Arbetet sker i treskift, inklusive dag, kväll, natt och helg, och beredskap kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en dynamisk och tekniskt utmanande miljö där tempot kan variera. Du är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att behålla lugnet även i situationer där snabba beslut krävs.
Du arbetar strukturerat och noggrant, har god situationsmedvetenhet och kan hantera flera parallella uppgifter samtidigt. Du är självgående, tar ansvar för att driva problem framåt och trivs både med att arbeta självständigt och i team.Kvalifikationer
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet samt 1-3 års erfarenhet inom NOC, drift eller systemadministration
Goda kunskaper i Linux och vana av att arbeta i terminal, inklusive hantering av filsystem, processer och loggar
Grundläggande förståelse för nätverk såsom TCP IP, DNS och DHCP samt erfarenhet av felsökning i tekniska miljöer
Erfarenhet av ärendehanteringssystem och övervakningsverktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Certifieringar inom Linux, nätverk eller molntjänster
Erfarenhet av scripting, exempelvis i Bash, Python eller Java
Kunskap inom databaser, logghantering, ITIL-processer eller versionshantering
Om vår kund
Vår kund är ett internationellt bolag inom trafikteknologi med lösningar som används globalt. Verksamheten präglas av innovation, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på driftsäkerhet.
NOC-verksamheten är en central del av organisationen och ansvarar för att säkerställa att system och tjänster fungerar dygnet runt. Här erbjuds du en miljö med goda utvecklingsmöjligheter, spännande projekt och en kultur som präglas av samarbete och kunskapsdelning.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss.
