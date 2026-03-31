NOC (Network Operations Center) Technician
EcoDataCenter designar, bygger och driver datacenter i Sverige för de mest krävande moln- och AI-tjänsterna. Vårt uppdrag är att se till att den digitala infrastruktur som samhället är beroende av fungerar - dygnet runt. Samtidigt sätter vi standarden för hållbarhet och kvalitet i vår bransch.
Hos oss får du jobba med den absolut senaste tekniken - i ett svenskt bolag med fötter och hjärta i Dalarna. Här handlar vardagen om allt från servergångar och nätverksnoder till generatorer, elsystem, kylsystem och pumpar. Kort sagt: välbekant hantverk applicerat på den senaste tekniken - i frontlinjen av en växande bransch.
Nu skriver vi nästa kapitel i Dalarnas historia som industriregion. Tillsammans med våra lokala partners bygger vi datacenter som ger Dalarna en ledande roll i Europas AI-utveckling - och du kan vara med. Om rollen och arbetsuppgifter: Som NOC Technician (Network Operations Center tekniker) är du ansvarig för att övervaka, analysera och hantera larm och driftstatus i kritiska system. Ditt arbete säkerställer hög tillgänglighet, snabb incidentrespons och minimal påverkan på verksamheten. Rollen utgör första linjens operativa övervakning, där du kontinuerligt identifierar, dokumenterar och eskalerar avvikelser enligt etablerade processer.
Vidare ingår följande arbetsuppgifter:
Övervaka larm, systemstatus och kritiska parametrar samt föreslå optimeringar.
Analysera larm, identifiera avvikelser och initiera, klassificera samt dokumentera incidenter enligt gällande processer och kravställning.
Eskalera incidenter och avvikelser samt koordinera den initiala responsen vid driftstörningar.
Säkerställa korrekt logghantering, spårbarhet och bidra till förbättring av larmkvalitet och incidentprocesser genom erfarenhetsåterföring.
Följa etablerade säkerhets-, drifts- och kommunikationsrutiner.
Din profil: Vi söker dig som har erfarenhet av övervakning i tekniska driftmiljöer, exempelvis från datacenter, NOC/SOC eller industriell produktion. Du har en god analytisk förmåga och arbetar strukturerat med problemlösning, även när tempot är högt och flera ärenden pågår samtidigt. Rollen kräver att du följer etablerade processer och eskaleringsrutiner, vilket du gör med noggrannhet och metodik.
Det är meriterande om du har grundläggande kunskap om kritisk infrastruktur, nätverk, elkraft eller kylsystem. Du har en teknisk utbildningsbakgrund inom exempelvis el, IT, nätverk, automation eller motsvarande område. För att lyckas i rollen behöver du också ha god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Första tiden kommer du att jobba dagtid. Därefter kommer schemat läggas om och det blir skiftgång. Det innebär arbete förmiddag, eftermiddag och nätter vilket du behöver vara öppen för.
Anställningskategori:
Anställningsform - Tillsvidare, tillämpar provanställning 6 månader Anställningsgrad - 100 % Arbetstider - Dagtid som övergår till skiftgång Tjänsteställe - Borlänge Kollektivavtal - Techavtalet Startdatum för tjänsten: Augusti 2026
Att jobba på EcoDataCenter:
Modern arbetskultur - Du blir en del av en entreprenöriell, snabbrörlig och modern arbetskultur präglad av frihet under ansvar, där varje individ gör skillnad och har möjlighet att vara med och påverka organisationen. Här har du möjlighet att växa och utvecklas i takt med företaget och branschen.
Hjärta i Dalarna - Med fötter och hjärta i Dalarna blir du del av ett lokalt bolag. Här är du inte en kugge i ett maskineri utan en individ som är med och bygger och formar företaget. Framtidsbransch - Du får erfarenhet som är eftertraktad - både hos oss och på en arbetsmarknad. Datacenter är en framtidsbransch där efterfrågan på rätt kompetens är stor. Bra villkor - För oss är det en självklarhet att rätt arbete ska ge rätt ersättning. Därför erbjuder vi:
Individuell lönesättning och konkurrenskraftiga löner
Kollektivavtal som säkerställer trygga och tydliga vi
Förmåner för hälsa och utveckling, såsom privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och en individuell utvecklingspot
Ansökan: Är du den vi söker? Tveka inte att söka redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Bakgrundskontroll samt drogtest är obligatoriska moment för våra slutkandidater och kommer därmed vara en del av rekryteringsprocessen i kommande steg. Din ansökan sker konfidentiellt. Sista ansökningsdag är 26 april 2026.
Har du frågor eller funderingar om tjänsten/rekryteringsprocessen - Hör av dig till rekryteringskonsult Emma Gällstedt på emma.gallstedt@ecodatacenter.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecodc AB
https://career.ecodatacenter.tech
Kvarnsveden
)
784 66 BORLÄNGE
EcoDataCenter
