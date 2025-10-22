Nimbus söker Fastighet och underhållsmekaniker.
NearYou Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Mariestad Visa alla fastighetsskötarjobb i Mariestad
2025-10-22
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Vi är en premiumtillverkare av motorbåtar inom fritidsbåts segmentet.
Inom Nimbus Group arbetar 500 personer främst inom utveckling, försäljning och produktion. Huvudkontoret ligger i Långedrag utanför Göteborg.
På vår produktionsenhet i Lugnås började vi att bygga båtar under varumärket Nimbus redan 1968.
I och med utbyggnaden av vår fabrik som gjordes 2022 har vi i dag en årskapacitet att bygga ca 100 båtar i storleksklassen mellan 30 och 50 fot och sysselsätter 120 personer
Tjänstebeskrivning
Hos Nimbus Boats får du chansen att kombinera ansvar, frihet och service i världsklass!
Vi söker dig som vill ta hand om både maskiner och fastigheter - och som ser till att allt flyter på i toppskick.
Är du en mångsidig och driven person som vill bidra till utvecklingen hos ett av Sveriges mest välkända båtvarumärken? Då är det här möjligheten för dig!
I rollen som mekaniker och fastighetsskötare på Nimbus Boats blir du en viktig del av underhållsavdelningen, med ett övergripande ansvar för att vår produktionsmiljö och våra fastigheter alltid håller högsta standard. Du har en central roll i att säkerställa att både maskiner, utrustning och fastighetsinstallationer fungerar optimalt.
Arbetet innefattar löpande maskinunderhåll, reparationer och service av fabriksutrustning, men även skötsel av fastigheten med tillhörande tekniska system. Det innebär bland annat underhåll av sprinkleranläggning samt drift och service av ventilationsaggregat med återkommande filterbyten.
Du arbetar både med förebyggande och avhjälpande underhåll, felsökning och enklare VVS-arbeten, samtidigt som du ger tekniskt stöd till produktionen vid behov. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor i hela verksamheten, där ni tillsammans bidrar till att driften fungerar effektivt, säkert och med hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd, har ett genuint tekniskt intresse och ett starkt driv att slutföra det du påbörjar. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara ansvarsfull, noggrann och ha en förmåga att anpassa dig efter olika situationer.
Du är en lösningsorienterad person som gärna tar initiativ, tänker kreativt och hittar nya vägar framåt när utmaningar uppstår. Din prestigelösa inställning gör att du inte tvekar att prova dig fram och dra lärdom av dina erfarenheter.
Som person är du nyfiken, lyhörd och ödmjuk, med en tydlig vilja att utvecklas inom det tekniska området. Det är meriterande om du har erfarenhet av underhåll och mekanik samt anläggningsskötsel. Har du dessutom svetskunskaper ser vi det som ett stort plus.
Vad erbjuder vi dig?
Som en del av Nimbus kommer du få möjligheten att arbeta med exklusiva premiumbåtar i en modern marinfabriksmiljö där innovation, kvalite och hantverk står i centrum.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Patrik Johansson tel 0707858409.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Patrik Johansson patrik.johansson@nearyou.se +46 70 785 84 09 Jobbnummer
9569967