Nibbleskolan söker lärare
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hallstahammar
2025-10-22
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vi söker en klasslärare till åk 6.
Du kommer att ha undervisning och klassläraransvar för ca 20 elever. Du kommer att ingå i ett team på 3 lärare där du tillsammans med kollegor ansvarar för planering och genomförande av undervisningen samt att stötta eleverna i deras personliga utveckling. Till de tre klasserna i årskurs 6 är det även kopplat en resurspedagog och en specialpedagog som stöttar upp i undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation för åk 4-6, gärna med behörighet i matematik. Du ska ha erfarenhet av att arbeta tillsammans med elever och ha ett gott pedagogiskt ledarskap. Du ska ha god kännedom om mål och krav i läroplanen samt ha struktur för att dokumentera elevernas utveckling. Du ska ha förmåga att bygga relationer och kommunicera med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Som person ska du vara trygg, stabil, ha god självinsikt och ha lätt för att samarbeta med andra kollegor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av värdegrundsarbete och arbete med digitala verktyg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Avgörande att utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas innan anställning.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285616-2025-74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Tommy Jonsson tommy.jonsson@hallstahammar.se 022024262 Jobbnummer
9569175