.Netutvecklare Göteborg
Sopra Steria Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sopra Steria Sweden AB i Göteborg
, Åstorp
, Växjö
, Malmö
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du utveckla lösningar som gör skillnad i samhället, och ha kul på vägen?
På Sopra Sterias Göteborgskontor kombinerar vi samhällsnytta, teknik och en stark gemenskap. Vi är ett tight gäng som gärna tar en match i Mario Kart, ordnar AW på vår takterrass med utsikt över hamninloppet, och hittar på saker även utanför jobbet. Nu söker vi fler erfarna .NET utvecklare som vill bli en del av vårt växande team.
Som .NET utvecklare hos oss i Göteborg är du med och skapar affärskritiska och samhällsnyttiga lösningar för våra kunder, främst inom offentlig sektor och telekom. Du arbetar i agila team nära både kund och kollegor, där kunskapsdelning och samarbete är en självklar del av vardagen. Hos oss finns ett tydligt fokus på lärande och utveckling, både tekniskt och som team.
Du kommer att arbeta med .NET baserad webbutveckling och webb API:er, och vara en del av leveranser som präglas av samarbete, kvalitet och omtanke om användaren. Våra uppdrag är ofta långsiktiga och ger dig möjlighet att påverka lösningar som används av många. Läs mer här.
Vi söker dig som:
* Har minst sex års arbetslivserfarenhet av .NET-utveckling, med fokus på webb API:er och .NET baserad webbutveckling
* Är nyfiken på eller trivs i konsultrollen
* Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Det är ett plus om du också har erfarenhet av
* JavaScript
* Azure
* Mikrotjänster
Att jobba på Sopra Steria
Vi är en arbetsplats där vi växer tillsammans, har kul och delar kunskap. Hos oss får du jobba med spännande projekt på en flexibel arbetsplats med schyssta förmåner. Vårt kontor i Göteborg präglas av gemenskap, nyfikenhet och en kultur där vi gillar att ha kul tillsammans, både under och efter jobbet. Här får du arbeta i uppdrag för både lokala och nationella kunder, i en miljö där det är lätt att trivas. Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet- och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig, och ger dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Hanna Korell på hanna.korell@soprasteria.com
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fixed Salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00401215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sopra Steria Sweden AB
(org.nr 556284-2319) Arbetsplats
Sopra Steria Kontakt
Talent Acquisition Partner
Hanna KORELL Jobbnummer
9589617