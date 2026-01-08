NetApp-tekniker
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Vill du arbeta med affärskritiska lagringslösningar i en miljö som värdesätter både teknisk kompetens och laganda? Infinity IT Consulting AB söker en engagerad NetApp-tekniker som vill bidra till drift, utveckling och optimering av våra kuners dataplattformar.
Om rollen
Som NetApp-tekniker ansvarar du för drift och vidareutveckling av NetApp-miljöer, inklusive snapshots, replikering och backup. Du arbetar med hybrid- och molnlösningar och säkerställer hög tillgänglighet och prestanda för våra kunders kritiska system. Rollen är kundnära och passar dig som är analytisk, lösningsorienterad och trivs med ansvar samt samarbete över teknikområden.
Erfarenhet av NetApp (ONTAP)
God förståelse för storage, backup och dataskydd
Erfarenhet av drift i större eller affärskritiska IT-miljöer
Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av SnapMirror, SnapVault och snapshots
Kunskap inom virtualisering (VMware) och backuplösningar
Erfarenhet av molnplattformar som Azure och/eller AWS
NetApp-certifieringar eller motsvarande
Konsultbakgrund eller erfarenhet av kundnära uppdrag
Vi erbjuder
Vi är ett konsultbolag inom IT och Management som värdesätter enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där ditt välmående och din framgång är viktiga delar av helheten. Så ansöker du
Är du en erfaren NetApp-tekniker som söker nästa steg i karriären? Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande!
Vid frågor, kontakta klara.olsson@infinityitc.se
