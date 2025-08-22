NDT-Operatör
2025-08-22
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
HydraSpecma Wiro är en stark spelare inom vindbranschen och befinner sig just nu i ett läge där vi vill utveckla verksamheten och för att kunna göra det behöver de nya kompetenser och kollegor som vill vara med på denna resa. Om du tycker om att arbeta i en snabbt föränderlig miljö och vill vara en del av ett växande företag som gör skillnad för framtiden då har vi tjänsten för dig.
Om Rollen
Arbetet är förlagt till vår avdelning för oförstörande provning som för närvarande bemannas av 1-2 personer och består framför allt av visuell kontroll och penetrantprovning av svetsförband i rör och metallslangsapplikationer samt dokumentation av utförd provning. Viss uppmätning och slutkontroll av färdiga produkter ingår även i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är självgående, flexibel samt har goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik. Arbetet kräver även fullgod syn och färgseende, goda kunskaper i svenska och engelska samt att du behärskar Office-paketet.
Har du tidigare erfarenhet av svetsning eller är certifierad enligt 9712 för oförstörande provning inom metoderna VT och PT så är det meriterande men inget krav. HydraSpecma Wiro lägger stor vikt vid dig som person och har möjlighet att utbilda och lära upp rätt person som har ett intresse för att arbeta med oförstörande provning.
Vi lägger stor vikt vid du är ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Vi ser även att du har en god social kompetens och dessutom förmågan att skapa och vårda goda relationer med dina medarbetare.
Då vi prioriterar kvalitet och effektivitet i arbetet, söker vi dig som är kvalitetsmedveten, driven och noggrann. Du är en lyhörd lagspelare som gillar att samarbeta.
Vidare ser vi att du är social och har en hög arbetsmoral och engagerar dig i dina arbetsuppgifter. Du tar gärna egna initiativ och hjälper till där det behövs. Vi tror att du är en person som lever som du lär och är förtroendeingivande i ditt sätt att agera. Du är rak och tydlig i din kommunikation och ser värdet i att informera och kommunicera. Du är positiv till förändringar.
Start: Efter överenskommelse
Ort: Motala
Anställning: Visstid eller tillsvidareanställning, heltid
Lön: Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare HydraSpecma Wiro AB
Turbinvägen 8
591 61 MOTALA Jobbnummer
9470882