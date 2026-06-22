Nätverkstekniker
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-22
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en samarbetsinriktad och kreativ nätverkstekniker med kunskaper inom Linux. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som nätverkstekniker hör du till avdelningen för cyberverksamhet, accesutvecklingskontoret. Kontoret har bland annat till uppgift att utveckla och leverera acces- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten.
Avdelningen bidrar till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige. Genom att identifiera och följa angriparna bakom dessa angrepp och bygga kunskap om deras tillvägagångssätt och motiv erbjuder vi såväl tekniska lösningar som rådgivning till myndigheter och statliga bolag. På så sätt bidrar vi till Sveriges cyberförsvar.
I rollen som nätverkstekniker kommer du att arbeta brett med både nätverksteknik och nätsäkerhet. Här tror vi på styrkan i att hjälpas åt – tillsammans med ditt team delar ni kunskap, stöttar varandra och ansvarar för driften, förvaltningen och vidareutvecklingen av flera separata nät.
Vi söker inte någon som redan kan allt – vi söker någon som vill lära, bidra och växa tillsammans med oss. Därför satsar vi på din utveckling redan från första dagen. Arbetet präglas av förändring och lärande, vilket gör kompetensutveckling och omvärldsbevakning till viktiga inslag i vardagen. Genom en individanpassad introduktion får du stöd, kunskap och verktyg för att känna dig trygg och framgångsrik i din nya roll.
Tjänsten innebär fysiskt arbete. Arbete på kvällar och helger samt resor kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen, alt. förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Viss vana att arbeta i Linux
Erfarenhet av alternativa plattformar till Cisco
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
För oss är det viktigt att du är nyfiken, ödmjuk, har ett driv att lära dig nya saker. Det är även meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
Yrkes- eller högskoleutbildning med huvudinriktning mot nätverk eller certifieringar.
Erfarenhet eller/och kunskaper om nätverksadministration/-konfiguration
Erfarenhet av olika fabrikat på nätverksutrustning
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare
Kreativ – Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 44 12. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-19.
Referensnummer 2026FRA270-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord:
Network engineer, nätverk, switching, routing, nätsäkerhet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA270-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Cyber Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9971797