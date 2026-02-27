Nätverkstekniker
2026-02-27
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en nätverkstekniker för att stärka ett team som ansvarar för datakommunikation och nätverksinfrastruktur i en samhällskritisk verksamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med en 24/7-övervakningsfunktion och förvaltningsledning, med fokus på stabil drift, förändringsarbete och kontinuerlig förbättring av nätverksmiljöer (routing/switching) kopplade till kontorsnät.
Du får en central roll där du bidrar till att utveckla nya förmågor, koordinera planerade förvaltningsaktiviteter och säkerställa att nätverksplattformen möter krav på tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.
ArbetsuppgifterHantera incidenter och problem genom analys, felsökning och åtgärd, samt bidra till instruktioner och arbetssätt för incidenthantering
Agera specialist och primär kontakt för systemspecifika frågor samt ge stöd till verksamhet och externa parter
Genomföra beställda förändringar enligt etablerade processer och utföra uppgraderingar och underhåll i nätverksmiljöerna
Bidra i teknisk kravspecificering och ta fram förslag på tekniska lösningar för ny- eller vidareutveckling av system och IT-tjänster
Medverka i tester, exempelvis funktionstester vid felsökning och vidareutveckling
Säkerställa och vidareutveckla förvaltningsdokumentation såsom nätverksritningar, systemdokumentation och driftrutiner
Arbeta med IT-säkerhetsrelaterade frågor i enlighet med kravställning från IT-säkerhetsfunktion
KravErfarenhet av nätverksinfrastruktur med fokus på routing och switching
Erfarenhet av incident- och problemhantering i driftmiljö
Förmåga att arbeta enligt förändringsprocesser och genomföra ändringar/uppgraderingar i IT-system
Erfarenhet av teknisk dokumentation, exempelvis nätverksritningar och driftrutiner
Förmåga att bidra i teknisk kravspecificering och framtagning av lösningsförslag
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Detta är ett heltidsjobb.
Avaron AB
