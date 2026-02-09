Nätverkstekniker

Syspartner Consulting AB / Supportteknikerjobb / Västerås
2026-02-09


Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Som Nätverkstekniker kommer du att vara en nyckelperson och ansvara för att designa, implementera och underhålla nätverksinfrastruktur för våra kunder. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra kunders nätverk är stabila, säkra och effektiva.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:

Designa och implementera nätverkslösningar baserat på kundens behov och krav

Utföra konfiguration, installation och driftsättning av nätverksutrustning och

• tjänster

Utföra felsökning och problemlösning av nätverksrelaterade problem

Genomföra säkerhetsgranskningar och implementera säkerhetsåtgärder för att skydda nätverksinfrastrukturen

Dokumentera och rapportera nätverkskonfigurationer och förändringar

Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet inför uppgiften. Kraven för tjänsten innebär att du har:

Högskole- eller universitetsutbildning inom IT-teknik/nätverk/säkerhet eller annan lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer vara relevant för tjänsten

Minst två års arbetslivserfarenhet som Nätverkstekniker

Erfarenhet av CISCO F5

Arbetat med några av följande områden Windows (server och klient), Nätverks-infrastruktur och IT-säkerhet

Förmåga att arbeta självständigt och i team, med god kommunikationsförmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på svenskt medborgarskap.

Arbetsgivare
Syspartner Consulting AB (org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Kopparbergsvägen 10 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
SysPartner Consulting AB

