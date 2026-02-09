Nätverkstekniker
2026-02-09
Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som Nätverkstekniker kommer du att vara en nyckelperson och ansvara för att designa, implementera och underhålla nätverksinfrastruktur för våra kunder. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra kunders nätverk är stabila, säkra och effektiva.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Designa och implementera nätverkslösningar baserat på kundens behov och krav
Utföra konfiguration, installation och driftsättning av nätverksutrustning och
• tjänster
Utföra felsökning och problemlösning av nätverksrelaterade problem
Genomföra säkerhetsgranskningar och implementera säkerhetsåtgärder för att skydda nätverksinfrastrukturen
Dokumentera och rapportera nätverkskonfigurationer och förändringar
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet inför uppgiften. Kraven för tjänsten innebär att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom IT-teknik/nätverk/säkerhet eller annan lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer vara relevant för tjänsten
Minst två års arbetslivserfarenhet som Nätverkstekniker
Erfarenhet av CISCO F5
Arbetat med några av följande områden Windows (server och klient), Nätverks-infrastruktur och IT-säkerhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team, med god kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på svenskt medborgarskap.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
