Nätverkstekniker
Avaron AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en nätverkstekniker för ett uppdrag där befintlig fiberinfrastruktur behöver uppgraderas för att möta högre krav på hastighet och kapacitet. Miljön är en äldre, K-märkt fastighet, vilket ställer krav på noggrannhet och ett varsamt genomförande vid installation.
Arbetet omfattar nya fiberdragningar från två befintliga korskopplingsskåp till ett serverrum i en annan del av lokalen, inklusive terminering i ny fiberpanel. Den befintliga äldre fibern ska vara kvar.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra nya fiberdragningar från befintliga korskopplingsskåp till serverrum
Installera ny panel i båda korskopplingsskåpen med uttag för 8 fiberpar (16 fiberstrån)
Terminera fiber i ny fiberpanel i serverrummet
Säkerställa att lösningen baseras på single-mode fiber med stöd för minst 10 Gig
Leverera fysisk fiber, fiberpanel och installation enligt uppdragsbeskrivning
KravMinst 3 års erfarenhet som nätverkstekniker
Erfarenhet av att installera ny fiber i befintlig äldre fastighet
Förmåga att arbeta självständigt med hög kvalitet i en miljö där installation kan vara försvåradSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7057670-1791147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9686102