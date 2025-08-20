Nätverkstekniker
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Supportteknikerjobb / Kalmar Visa alla supportteknikerjobb i Kalmar
2025-08-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Hos oss får du inte bara ett jobb, du blir en del av ett team som gör skillnad varje dag!
Vi söker nu en nätverkstekniker som vill ta plats i vår infrastrukturenhet ett gäng på 20 engagerade kollegor där fem är nätverkstekniker. Tillsammans ansvarar vi för kommunens tekniska ryggrad: nätverk, servrar, lagring, katalogtjänster och klienthantering.
Kalmar kommun har en av länets mest avancerade nätverksmiljöer med över 1800 accesspunkter, 500 switchar och 200 fiberförbindelser.
Här får du jobba med:
* Design och driftsättning av LAN
* Konfigurering och övervakning av nätkomponenter och brandväggar
* Felsökning av trådlösa nätverk
* Intern support till kollegor
* Dokumentation och tekniska beslut utifrån förvaltningsplaner
* Utveckling av teknikval och förvaltningsplaner
Vi jobbar enligt ITIL och använder kommunens förvaltningsmodell för att planera och utveckla våra objekt.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning inom IT med inriktning nätverk eller motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har minst fem års erfarenhet av liknande arbete.
Du har koll på:
* Cisco IOS, IOS XE
* Fortinet Firewall
* DNS/DHCP
* Drift av stora nätverk
Meriterande om du har erfarenhet av:
* IT-säkerhet i komplexa miljöer
* Övervakningsprogramvara
* CCNA/CCNP-certifiering
* Linux
* MS-serverdrift, AD och ITSM-system
Du är en problemlösare med servicekänsla, gillar struktur och har lätt för att samarbeta men trivs också med att ta egna initiativ. Du kommunicerar tydligt, både på svenska och engelska, och har B-körkort.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Driftchef
Emanuel Wintersteller 010-35 20 203 Jobbnummer
9466273