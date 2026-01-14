Nätverksspecialist
2026-01-14
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Till vår sektion Planera och Genomföra söker vi en driven och engagerad nätverksspecialist som vill bidra till att skapa robusta, säkra och framtidssäkra IT- och kommunikationslösningar.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vår affärsidé är att vara den självklara energi- och IT-kommunikationsleverantören inom Örnsköldsviks kommun där vi erbjuder produkter och tjänster med hög kvalitet, god standard och maximal tillgänglighet.
För att möta framtidens behov stärker vi nu vår sektion med en nätverksspecialist som ska bidra till att utveckla och effektivisera vår aktiva miljö, samt arbeta med driftsäkerhet och optimering av fibernätet.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
- Design och konfiguration av den aktiva infrastrukturen - såsom switchar, routrar och servrar.
- Delta i och ibland leda tekniska utredningar, projekt och utvecklingsinsatser.
- Aktivt bidra till driftsäkerhetsarbetet och förbättring av våra nätverkstjänster.
- Förvalta och vidareutveckla servermiljöer i både Windows och Linux.
Vi söker dig som:
- Har högskoleutbildning inom nätverk/IT eller motsvarande kunskaper genom erfarenhet.
- Har erfarenhet av liknande arbete inom nätverksteknik.
- Behärskar switching och routing i avancerade miljöer.
- Är bekväm i Linuxmiljöer där flera av våra stödsystem driftas.
Som person är du:
- Lättlärd och nyfiken samt har ett genuint intresse för IT och ett eget driv.
- En stark vilja att hela tiden utveckla din och avdelningens kompetens.
- Engagerad, noggrann och strukturerad - du har lätt för att se helheten och prioritera rätt.
Vi värdesätter en positiv inställning och en vilja att bidra till en snabbrörlig, innovativ och utvecklingsorienterad miljö, där du får möjlighet att påverka och växa.
Varför välja oss?
Hos oss får du arbeta med teknik i framkant, tillsammans med kompetenta kollegor som brinner för sitt uppdrag. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där initiativ, engagemang och samarbete uppskattas.
Vi strävar aktivt efter mångfald och inkludering och ser varje medarbetare som en unik resurs - tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommunikation. Ersättning
Planera & Genomföra, Planera
