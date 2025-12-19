Nätverkssäkerhetstekniker
Sektionen Operativ IT-säkerhet, Drift och Underhållsenheten - Regeringskansliets Digitaliseringsavdelning.
Har du också längtat efter att aktivt få skapa säkerhetshöjande förändringar inom IT?
Den längtan hade även vi innan vi började på Regeringskansliet och nu söker vi ännu fler medarbetare för att kunna realisera fler idéer som stärker skyddet för ett av Sveriges mest utsatta och spännande IT-miljöer.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Då Regeringskansliet och Sveriges ambassader finns runt om i Sverige och hela världen krävs det både envishet och nytänkande för att nå fram till den bästa lösningen. Är du en person som saknar utmaningar i vardagen har du definitivt hittat rätt jobb att söka.
Vi söker nu en Nätverkssäkerhetstekniker till sektionen Operativ IT-säkerhet inom Drift-och underhållenheten. I rollen kommer du att vara en central del i säkerhetsdiskussioner kopplade till både projekt och arkitekturella sammanhang. Du arbetar med att utveckla och förvalta system som stärker IT-säkerheten i Regeringskansliets IT-miljö och deltar i arbetet med drift, underhåll och installation av nätverkssäkerhetsprodukter och brandväggar. Arbetsuppgifterna omfattar även nätverksövervakning, analys och proaktiv felsökning samt arbete med dokumentation och framtagande av systembeskrivningar. En viktig del av rollen är att kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen med fokus på nätverkssäkerhet, aktuell hotbild och nya tekniska lösningar. Regeringskansliet erbjuder goda möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning.
Publiceringsdatum2025-12-19Bakgrund
Vi tror att du vill fortsätta utvecklas inom IT- och nätverkssäkerhetsområdet och har ett starkt intresse för att arbeta praktiskt i en organisation med höga säkerhetskrav. Du har även:
• minst gymnasieutbildning och antingen ett dokumenterat intresse för IT-säkerhet eller arbetslivserfarenhet som bedöms vara relevant för tjänsten.
• erfarenhet av arbete med drift, underhåll och installation av nätverk och brandväggar, samt har kunskap av nätverksövervakning, analys och proaktiv felsökning.
• kunskap av nätverkssäkerhetslösningar och IT-säkerhetssystem och är van vid att arbeta strukturerat med dokumentation och att ta fram systembeskrivningar.
Erfarenhet av arbete inom myndighet eller annan organisation med höga säkerhetskrav, arbete med säkerhet i virtualiserade plattformar, kunskaper inom Linux samt högskoleutbildning eller certifieringar inom IT-säkerhet eller nätverksteknik, exempelvis från Cisco eller Palo Alto, är meriterande. Även fristående kurser, egenutvecklad programvara eller arbete i egen labbmiljö ses som meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Du kan arbeta konstruktivt för att finna lösningar där motstridiga intressen är involverade. Utöver detta ser vi gärna att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
Vi förväntar oss att du bidrar med ditt perspektiv och din kompetens samt är öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla både verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och har förmåga att anpassa dig när behov och inriktning förändras. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, är serviceinriktad och bidrar med helhetssyn i ditt arbete för verksamhetens bästa. Du har god analytisk och problemlösande förmåga, kan arbeta självständigt när det krävs och har ett starkt eget driv. Du är säkerhetsmedveten och har goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person vill du även utvecklas inom teknikområdet och har ett starkt intresse för IT-säkerhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se Övrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap krävs. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, men beredskap kan förekomma liksom visst arbete utanför ordinarie arbetstid. Resor, inklusive till utlandsmyndigheter såsom ambassader och generalkonsulat, kan förekomma. Tillträde sker snarast möjligt.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Tobias Andersson på eller rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Peter Backéus för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12:e januari.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
