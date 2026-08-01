Nätverksledare
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2026-08-01
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Välkommen till Järfälla! En kommun som ligger i framkant för att möta den nya Socialtjänstlagen.
Järfälla fick pris som Årets förebyggande kommun 2025.
Järfälla växer och vi utökar nu vårt nätverksteam! Vi söker dig som vill vara en del av vårt kreativa team, där vi värnar om vår arbetsmiljö och arbetsglädje. I vår öppenvård är fokus kvalitet i arbetet och en ökad självständighet för de individer och familjer som vi träffar.
Familjestödsenheten är en del av Socialförvaltningens stora och breda öppenvård. Med ett systemteoretiskt arbetssätt fokuserar vi på resurser och relationer för att stärka det som redan fungerar i individens liv. Vår enhet består av ett engagerat team av familjebehandlare, familjepedagoger, relationsvåldsbehandlare och nätverksledare. Samverkan och utveckling är ledord inför 2026 när vi fortsatt, tillsammans med andra team, enheter och förvaltningar i Järfälla kommun, ska arbeta för att möta utmaningar och göra skillnad för de medborgare vi möter i vårt arbete. Hos oss får du ett nära ledarskap och vi tar hand om våra nyanställda med en genomtänkt introduktion. Dessutom får du möjlighet till kompetensutveckling, semesterväxling och en flexibel årsarbetstid för en bra balans mellan arbete och fritid.
Välkommen till en meningsfull och viktig roll där du är med och gör verklig skillnad för invånarna i Järfälla kommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som nätverksledare inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) mobiliserar, bjuder in och leder du olika former av nätverkssamlande möten - exempelvis akuta nätverksmöten, processinriktade nätverksmöten, familjerådslag, SIP-möten och skyddsplaneringar enligt Signs of Safety för barn och unga. Du kommer att arbeta i team med två erfarna nätverksledare, vilket ger dig stöd och möjlighet att utvecklas i rollen. Uppdragen kommer från hela IFO, vilket ger dig variation och ett brett nätverk av kollegor och stödfunktioner att samarbeta med. I denna roll har du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete. Teamet ansvarar även för föreläsningar kring Nätverksarbete och systemisk grund för hela IFO, tillsammans med familjebehandlare.
Du erbjuds en utvecklande arbetsplats där det både finns en bredd men även möjlighet till specialisering. Visst kvällsarbete ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
Vidare har du:
• Nätverksutbildning
• Erfarenhet av nätverkssamlande möten med barn, ungdomar, vuxna och familjer
• Kunskap om systemteori och lösningsfokuserat arbete
• Erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med enskilda och familjer
• Erfarenhet av kommunal socialtjänst och myndighetsutövning
Vi ser det som meriterande om du även har:
• Terapeutisk utbildning motsvarande steg 1
• Erfarenhet och utbildning i Signs of Safety och säkerhetsplanering
• Utbildning i MI
• Vidareutbildning i familjearbete
• God svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete i högriskfamiljer
• Vidareutbildningar i Signs of safety, Hela Barn, MI
Som person är du både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete och har en mycket god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med familjerna.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337049". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043), http://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Camilla Kjäll rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
10017730