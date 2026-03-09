Nätverksinriktad Support-/Onsite-tekniker

Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Lund
2026-03-09


Visa alla supportteknikerjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund, Lomma, Malmö, Svalöv, Landskrona eller i hela Sverige

Är du en tekniker som trivs nära verksamheten och vill arbeta hands-on med moderna nätverksmiljöer?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av support/onsite-arbete och som vill ta nästa steg mot en mer nätverksfokuserad roll.
Om rollen
I den här rollen får du en central funktion i att säkerställa en trygg och välfungerande nätverksmiljö. Du arbetar brett med felsökning, drift och förbättringar av nätverk, samtidigt som du stöttar användare och hanterar klienter när behov uppstår. Rollen passar dig som gillar struktur, tydlighet och att arbeta metodiskt med tekniska utmaningar.
Du kommer bland annat att:

Arbeta praktiskt med switchar, nätverkssegmentering och felsökning

Hantera nätverksrelaterade incidenter och ändringsärenden

Bidra i arbetet med stabilitet, kapacitet och förbättringar av nätverket

Stödja verksamheten på plats vid behov, både tekniskt och kommunikativt

Arbeta i moderna klientmiljöer med Intune och endpoint management

Vi söker dig som har:
3-4 års erfarenhet av onsite-support eller liknande

God praktisk erfarenhet av switchar och nätverksadministration

Kunskap inom endpoint management och moderna klientplattformar

Erfarenhet av Intune (konfiguration, administration och felsökning)

Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt

Intresse av att fördjupa dig inom nätverk och bygga vidare på området

Praktisk info
Start: Omgående/enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Urval sker löpande - välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7354489-1881921".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9785641

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: