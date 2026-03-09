Nätverksinriktad Support-/Onsite-tekniker
2026-03-09
Är du en tekniker som trivs nära verksamheten och vill arbeta hands-on med moderna nätverksmiljöer?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av support/onsite-arbete och som vill ta nästa steg mot en mer nätverksfokuserad roll.
Om rollen
I den här rollen får du en central funktion i att säkerställa en trygg och välfungerande nätverksmiljö. Du arbetar brett med felsökning, drift och förbättringar av nätverk, samtidigt som du stöttar användare och hanterar klienter när behov uppstår. Rollen passar dig som gillar struktur, tydlighet och att arbeta metodiskt med tekniska utmaningar.
Du kommer bland annat att:
Arbeta praktiskt med switchar, nätverkssegmentering och felsökning
Hantera nätverksrelaterade incidenter och ändringsärenden
Bidra i arbetet med stabilitet, kapacitet och förbättringar av nätverket
Stödja verksamheten på plats vid behov, både tekniskt och kommunikativt
Arbeta i moderna klientmiljöer med Intune och endpoint management
Vi söker dig som har:
3-4 års erfarenhet av onsite-support eller liknande
God praktisk erfarenhet av switchar och nätverksadministration
Kunskap inom endpoint management och moderna klientplattformar
Erfarenhet av Intune (konfiguration, administration och felsökning)
Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Intresse av att fördjupa dig inom nätverk och bygga vidare på området
Praktisk info
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan.
Detta är ett heltidsjobb.
Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
222 21 LUND
Gigstep Jobbnummer
9785641