Naturvårdshandläggare (vikariat)
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Välkommen med din ansökan till tjänsten som vikarierande naturvårdshandläggare!
Länsstyrelsens enhet för Skyddad Natur arbetar med att bevara Västernorrlands mest värdefulla naturområden. I detta ingår att bilda nya naturreservat och att sedan sköta flertalet av länets drygt 240 befintliga naturreservat. Enheten arbetar också med skyddet av vårt dricksvatten och friluftslivsfrågor.
Vi söker nu en naturvårdshandläggare för ett vikariat med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vikariatet sträcker sig ungefär ett år (beroende på startdatum) med eventuell möjlighet till förlängning.
Som naturvårdshandläggare kommer du att arbeta med uppgifter kopplade till kartläggning, dokumentation och kvalitetssäkring av naturvårdsdata. I tjänsten ingår att vara ansvarig för karteringsuppdraget kopplat till naturrestaureringsförordningen och att driva den del av miljödataprojektet som berör vår enhet. Du kommer också att delta i uppdatering av länsstyrelsens naturvårdsdatabas DANI.
Som naturvårdshandläggare kommer du att vara enhetens sakstöd inom mobilt GIS samt stödja handläggare internt på enheten med GIS-arbete.
Det kan också bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom områdesskyddet och uppföljning av natur. Kvalifikationer
Din personliga lämplighet för tjänsten är viktig för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stor vikt vid dina egenskaper och kompetenser. Vi söker dig som är mål- och resultatorienterad och har en god struktur. För arbetet krävs både problemlösande analysförmåga och god samarbetsförmåga. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.
För den här tjänsten krävs också:
Naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot biologi, naturgeografi, geovetenskap eller motsvarande.
Utbildning inom GIS.
Kunskaper om databashantering.
Mycket goda sakkunskaper i ArcGIS Pro.
B-körkort
För den här tjänsten är det meriterande med:
Utbildning inom databashantering.
Erfarenhet av naturtypskartering och bedömning av livsmiljötyper enligt Natura2000-systemet
Erfarenhet av arbete inom den statliga naturvården med inventering av naturvärden.
Erfarenhet av att hantera, strukturera och kvalitetssäkra databaser.
Information om rekryteringsprocessen
Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst i vecka 22.
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du är förberedd på att ladda upp relevanta underlag om du går vidare i rekryteringsprocessen. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: Lediga jobb | Länsstyrelsen Västernorrland
Information om att arbeta på Länsstyrelsen Västernorrland
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västernorrlands län
(org.nr 202100-2445), https://www.lansstyrelsen.se/
Nybrogatan 15 (visa karta
)
871 86 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
Per Sander per.d.sander@lansstyrelsen.se 0611-349077 Jobbnummer
9868530