Nattvikariat sommar 2026
Stift Neuberghska Ålderdomshemmet / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Neuberghska Ålderdomshemmet i Göteborg
Arbetsplats: Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet, Göteborg. Tjänst: Undersköterska eller vårdbiträde. Omfattning: Natt - Sommarvikariat nattperiod vecka 26-33 + 28-32 Nattens arbetstid är 21.00-07.00. Tillträde: Enligt överenskommelse. Om oss: Vi är ett särskilt boende med judisk profil där vi kombinerar hög kvalitet i vård och omsorg med respekt för judisk tradition, kultur och identitet. Hos oss möts äldre i en trygg och hemtrevlig miljö där måltider, högtider och vardagsliv präglas av omtanke och gemenskap. Din roll som omsorgspersonal ansvarar du för: Att ge trygg och individanpassad omvårdnad under arbetspasset. Du behöver vara uppmärksam på förändringar i de boendes hälsa och välbefinnande. Du dokumentera enligt gällande rutiner för SoL och rapporterar till HSL. Du samarbetar med kollegor, sjuksköterska och övrig personal. Du bidra till en lugn och respektfull miljö för de boende. Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi söker dig som har erfarenhet av äldreomsorg och dig som vill lära dig och få en lärdom för livet i empatiskt bemötande och att se andras behov. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, gärna omsorg om personer med kognitiv svikt. Du är trygg, ansvarstagande och självständig. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa tillit i mötet med andra. Du har ett respektfullt förhållningssätt och delar vår värdegrund. Svenska i tal och skrift är ett krav, ytterligare språk, så som jiddisch, polska, ryska och ukrainska är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: emma.m@nbhemmet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Neuberghska Ålderdomshemmet
Doktor Allards gata 4 (visa karta
)
413 23 GÖTEBORG Arbetsplats
Stiftelsen Neuberghska ålderdomshemmet Kontakt
Gruppchef HS och Natt
Emma Myrberg emma.m@nbhemmet.se 0701971933 Jobbnummer
9890566