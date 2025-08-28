Nattsjuksköterska till Polhemsgården Solna
2025-08-28
Det här är ett jobb för dig som är driven, ansvarstagande och vill bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss.Vi söker en nattsjuksköterska till Polhemsgården i Solna, ett äldreboende med demensinriktning. Som sjuksköterska på natten har du det medicinska ansvaret för 80 boende med demenssjukdom, samt är behjälplig i omvårdnaden vid behov. Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: fast schema, nattjänstgöring.
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Du har också möjlighet att ansöka om utbildningstjänst för att bli specialistsjuksköterska.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska kan du gå vidare och bli enhetschef eller verksamhetschef för ett boende.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer. En av boendets sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Inom Vardaga finns ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Höjdpunkterna är baserade på svar från Vardagas 180 sjuksköterskor som listat sina bästa argument för att jobba hos oss. Läs mer om deras svar här.
Om rollen Som sjuksköterska på natten har du ett hälso- och sjukvårdsuppdrag med ansvar för att samordna och ansvara för att specifika omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt handleda omvårdnadspersonal. Arbetet innebär att du självständigt utför medicinska och specifika omvårdnadsuppgifter.
Samarbete och stöd Du kommer att arbeta självständigt men samarbetar med övriga natt-teamet som består av erfarna undersköterskor.
Lära känna de boende Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor. Vårt kvalitetsledningssystem heter Qualimax och är branschledande. Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.
Om Polhemsgården Polhemsgården i Solna består av 80 lägenheter med demensinriktning, varav fem platser är korttids-och växelplatser. Polhemsgården har natur och trädgård som profil. Utevistelse och aktiviteter i natur, park och trädgård är naturliga delar av vår vardag. Vi arbetar utifrån olika naturtema året om. Vi har sjuksköterskor i tjänst dygnet runt, året runt.
Demenscertifiering Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Silviahemmet.
Ung Omsorg Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.
Din erfarenhet och kunskap Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och är van att strukturera och organisera ditt arbete.
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
"Jag har alltid blivit trodd och satsad på och när man har idéer så lyssnar arbetsgivaren. " - Mårten Hedberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Stockholm
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning, tjänsten är på 48 % Tillträdesdatum: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Har du frågor? Kontakta gärna sadaf.ahmedi@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, mail: vardforbundet@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Sadaf Ahmedi sadaf.ahmedi@vardaga.se Jobbnummer
9480528